Hoy apoyan la candidatura a la Intendencia de Germán Coutinho

Duras acusaciones contra el candidato del Frente Amplio Andrés Lima realizaron en conferencia de prensa exdirigentes y exmilitantes de dicha fuerza política que hoy respaldan la candidatura a la intendencia de Germán Coutinho en el Partido Colorado. Es así que Mario Berriel, Luis García, Silvana Álvarez y Marcelo Nobre, acusaron a Lima de mentirle a la gente ofreciendo terrenos que no puede dar porque la legislación vigente no se lo permite, o por el mal manejo de los dineros públicos, entre algunas denuncias.

MARIO BERRIEL

«En este grupo de exdirigentes frenteamplistas –comenzó diciendo Berriel- que hemos estado en esta administración que aún está de turno, hemos estado durante más de 20 días trabajando en estas denuncias graves con mucha responsabilidad. Este grupo hace 5 años apostó firmemente por esta administración que aún está, y que pensó que era lo mejor para el departamento de Salto, y hoy, este grupo de exdirigentes frenteamplistas una vez más, como hemos ganado la elección pasada, nuevamente estamos con mucha responsabilidad ante la ciudadanía salteña. Ese es el motivo de esta conferencia de prensa, mostrar cosas que han sucedido en estos 5 años, en una administración terrible, que ha sido para los salteños nefasta».

LUIS GARCÍA

Por su parte, García aclaró que «estamos haciendo esto para alertar a la población de la situación que estamos viviendo y que esta administración está terminada. Ya no podemos apostar más a este tipo de funcionamiento, sobre todo después de la comparecencia del otro día de las autoridades de la intendencia en la Junta Departamental que fue verdaderamente lamentable, demostrando el desprecio que hay hacia los dineros públicos, mintiendo rotundamente a la población de Salto sobre cómo es el funcionamiento y cómo están los recursos de la Intendencia».

«No puedo hablar de un superávit cuando tengo una enorme fila de personas que están esperando para cobrar su dinero. Si el señor Noboa, actual intendente de Salto, quiere ser cómplice y decir que la Intendencia de Salto tiene un superávit, nosotros, como dirigentes que llevamos a esa administración a estar donde está, lo rechazamos. Y como ejemplo de eso, tenemos en nuestro poder boletas que se manejaban en la Intendencia con total desprecio hacia las buenas normas de la administración, con una desprolijidad que rechazamos totalmente en cualquier administración, sobre todo porque son bienes públicos. Boletas en las cuales en los conceptos figura la firma y no figura la fecha (…) dejando abierto un vale para que discrecionalmente cualquier persona, evidentemente de la administración, pudiera llenar los conceptos. No estamos de acuerdo que se haga política con los dineros públicos, como dar una chapa y jugar con la necesidad de la gente, con la firma del intendente de Salto, eso no lo vamos a permitir».

SILVANA ÁLVAREZ

«Otro de los temas que traemos a esta conferencia –agregó Álvarez- es una de las tantas falsas promesas del candidato a intendente señor Andrés Lima. En este caso tenemos la promesa de la donación de casi mil terrenos. Este señor a lo largo de su período de gobierno, en los 58 meses que estuvo al frente de la Intendencia, no ha tenido la capacidad de prevenir los asentamientos irregulares, y ahora promete terrenos a diestra y siniestra sabiendo que es una promesa que no va a poder cumplir».

«Nuestra legislación, tanto nacional como departamental, exige una aprobación de la Junta Departamental para poder hacer la donación de un terreno. Nos preocupa en el sentido que no sabemos dónde están estos terrenos, no sabemos a quién pertenecen y no sabemos si cuentan con los servicios básicos y esenciales para poder construir una vivienda, como el agua potable, la electricidad, el saneamiento. Si estos terrenos no cuentan con estos servicios, lo que va a hacer es seguir fomentando asentamientos que, como ya dije, es lo que ha hecho a lo largo de todo su período».

«En este momento hay gente ilusionada en que (Lima) llegue el 27 de setiembre a volver a ser el intendente, y está firmando papeles, está muy entusiasmada con llegar a tener un terreno, a esa gente les quisiera decir que no se dejen engañar, les está mintiendo en la cara, está jugando con la necesidad de las personas que necesitan un lugar donde vivir. Él sabe que no puede cumplir esta promesa, las leyes son claras y la intención de este señor también es muy clara, que es mentir y jugar con la necesidad de estas personas que son vulnerables con el simple afán de ganar un voto. Eso no es de buen político, y mucho menos, de buena persona».

MARCELO NOBRE

«Me encuentro acá como ex militante frenteamplista y ex dirigente sindical de ADEOMS, para aclarar que el sindicato nuevamente sale a la campaña política a favor del FA queriendo jugar un rol protagonista como hizo en las elecciones pasadas para que el ex intendente Lima llegue a ser gobierno, hoy quiere lo mismo, saliendo a amenazar a trabajadores diciendo que de llegar Coutinho o Albisu serán echados, cosa que nadie está diciendo eso, solamente el sindicato», dijo en parte de su alocución.