Miami, 21 oct (EFE).- Una organización de venezolanos exiliados denunció este lunes que las democracias de Latinoamérica «están en peligro» debido a las «acciones desestabilizadoras» impulsadas por el Gobierno de Venezuela y pidió emplear «la fuerza» que permiten los tratados internacionales para sacar del poder a Nicolás Maduro.

«Hacemos un llamado con sentido de urgencia a los países que participaron en la aprobación del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) para Venezuela a replantear el uso de la fuerza, lo cual no fue considerado en el primer acuerdo», señaló la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami.

El TIAR, un pacto de colaboración militar, fue activado el pasado 11 de septiembre en la Organización de Estados Americanos (OEA) y unos días después 16 de las 19 naciones firmantes acordaron sancionar al Gobierno de Maduro, pero no recurrir a una intervención armada, una medida que está contemplada en el tratado. Veppex, en un comunicado firmado por su presidente, José Colina, da por cierto que las protestas populares que han estallado en algunos países de la región han sido orquestadas desde Venezuela.

«Las declaraciones emitidas por el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, deja en evidencia la participación del régimen de Venezuela en las acciones desestabilizadoras realizadas en varios países de América Latina entre ellos, Perú, Ecuador y Chile», señala el comunicado.

A juicio de Veppex, «los países de América Latina deben entender que si no se acaba con el estado fallido que representa Venezuela, las democracias de la región están en peligro y con ello la paz del continente».

Para esta organización, «un territorio que está plagado de narcotraficantes, terroristas y delincuentes solo puede ser erradicado con una acción militar que venga de afuera de las fronteras de Venezuela».

«Es necesario que los países de la región evalúen en su justa dimensión la amenaza que representa el régimen de Nicolás Maduro para América Latina y entiendan que la única solución es impulsar una salida de fuerza de acuerdo a los convenios internacionales», subrayó el comunicado.