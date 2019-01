Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad

La última Fiesta de Playa del Lago, se realizó en su edición numero 24 reuniendo a diversas familias en la costanera, no solo de Villa Constitución, sino que también familiares, amigos que se encuentran en otros departamentos, de la capital del país, e incluso amigos y familiares que llegaron desde Buenos Aires para disfrutar de esta fiesta.

Los artesanos y los diversos stands gastronómicos como todos los años se apostaron para brindar a todos los lugareños y turistas el mejor servicio.

En tanto que los artistas que pasaron por el escenario Julián Píriz Santana, brillaron. Para no romper la tradición llovió el ultimo día (domingo), pero a pesar de la lluvia, el famoso cantante Lucas Sugo logró realizar su presentación con un tema que hacía acorde con la situación: «Llueve lluvia llueve», a pesar de los relámpagos que formaron parte del paisaje nocturno, nadie se retiró del lugar agitando la actuación del artista tan esperado por todos.

La fiesta en sí, logró colmar muchas expectativas. ¿Que si hay cosas para corregir y detalles que ajustar para la próxima fiesta? Sí, seguramente.

Pero de algunos errores que suceden se aprende para una corrección a futuro. Se felicita a los organizadores que estuvieron trabajando para que la fiesta se realizara.

Cabe acotar que la soberana reina de la Fiesta Playa del Lago fue la jovencita de Villa Constitución Guadalupe Arismendi, elegida no solo por el jurado sino que también por los aplausos del público, una nueva modalidad del jurado actuante donde coincidieron plenamente en la elección.