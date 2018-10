Un sábado a pleno fútbol en la divisional “B”. Será con la última fecha de la liguilla donde está en juego el segundo ascenso a la “A” para el torneo del 2019.

Dos partidos donde puede pasar cualquier cosa ya que se pueden dar resultados que dejen todo terminado, que haya una final para definir la liguilla, que haya una final para definir el ascenso pero también puede darse el festejo de la gente de Libertad.

-Vamos por parte a tratar de resumir lo que se pueda dar.

POSICIONES

Con dos fechas jugadas tenemos a Hindú y Sud América al frente de las posiciones y suman 4 puntos, luego está Libertad con 3. Hasta aquí los tres equipos que tienen posibilidad de ascenso. Completa la cuarteta Fénix que no suma puntos.

ASÍ JUEGAN DICKINSON

Hora 19. Hindú y Fénix.

Hora 21. Libertad y Sud América.

PRIMER PARTIDO

Aquí todo está a favor de Hindú que tendría que ganarle a Fénix, pero en fútbol uno nunca sabe lo que puede pasar hasta después de terminado el compromiso.

Un empate no le sirve a ninguno de los dos ya que de darse esto, Hindú corre peligro de perder la Liguilla y todo quedará a definirse según el resultado del cotejo de fondo. Y si se diera un triunfo de Fénix ante Hindú, todo le quedaría servido a Libertad para que pueda festejar en el cotejo de fondo, siempre y cuando le pueda ganar a los “naranjas”

SEGUNDO PARTIDO

Ya lo dijimos, ambos partidos están ligados entre si. El resultado del preliminar puede impactar para el de fondo.

A segunda hora van a salir a la cancha Sud América (4 puntos) y Libertad (3 puntos). Los dos se juegan mucho, pero ambos van a saber ya que pasó en el preliminar y que necesitan hacer para no resignar chance al campeonato. Aquí y pese a algunos comentarios que nada bien le hacen al fútbol y que han aparecido en las últimas horas, los dos necesitan ganar. Sud América puede ganar la liguilla según lo que pasó en el preliminar o tener que definir ese cuadrangular con Hindú. Por el otro lado Libertad tiene la tranquilidad de que ya aseguró el partido extra por el ascenso por ser segundo del Acumulado que en su momento ganó Deportivo Artigas. Todo puede pasar, Hoy todo es incertidumbre que el sábado se va a develar. Para nosotros creo que tenemos por lo menos dos jornadas más para definir de quien es el segundo ascenso a la “A”.