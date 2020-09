Hoy último día de calificaciones en las pistas de la Expo Prado

El clima agradable y la calificación de varias razas atrajeron ayer una cantidad de público importante a la Expo Prado. Pese a las advertencias y pedidos continuos de mantener el distanciamiento social, uso obligatorio de tapabocas y desinfección frecuente de manos, por momentos los funcionarios debieron acercarse a los presentes exigiendo que se cumplieran las medidas solicitadas e incluso en un momento hasta se hizo una pausa en la calificación de la raza Hereford para que la gente «se reacomodara», en las gradas y mantuviera más distancia.

Hoy, será el último día de calificaciones, con el siguiente programa:

Hora 9:

Criolla

Ideal

Charolais

10:30 hs

Jersey 13 hs.

Normanda 14 hs.

Cuarto de Milla

Criolla

10 hs. Jurado Jóvenes Hereford – Soc. C de Hereford Manguera

13 hs. Jurado Jóvenes Corriedale – Soc. C de Corriedale Manguera

13 hs. Concurso Vellones Ideal Galpón Nro. 5

17 hs.

Remate Razas:

Corriedale, Ideal, Merino Australiano, Merilin, Romney Marsh y Merino Dhone

Galpón de Ventas

18 hs. Remate Hereford y Polled Hereford

La Magdalena de Los Tordos arrasó en la pista de Merino Australiano

Expuso seis grandes campeones

Una gran actuación tuvo ayer, cabaña La Magdalena de Los Tordos en la pista Merino Australiano de la Expo Prado 2020.

«Fue una jura larga, estamos muy contentos, esto confirma lo que venimos haciendo desde hace años», dijo a EL PUEBLO Diego Otegui, integrante de La Magdalena tras obtener seis grandes campeones.

«Las pistas son las pistas, hay años que se gana y años que no, no por eso hay que modificar ni cambiar las líneas de trabajo, lo que uno busca, porque es a criterio de los jurados que uno pueda estar de acuerdo o no, lo importante es seguir y este año queda reflejado que, pese a algunas cabañas tradicionales que vienen a competir al Prado, no están, se mostró el buen nivel que hay en Merino», expresó.

En lo que refiere a los animales presentados, comentó que son de una estructura muy buena, con muy buenos pesos, muy buena calidad de lana, mencionó que en el Gran campeón pedigree se refleja un poco todo, es un carnero de 142 kilos, con 16 micras, una calidad de lana tremenda, y muy buenos datos, al igual que la borrega pedigree que tiene 14 micras, pesando 71-72 kilos preñada, «estos datos reflejan mucho», explicó.

VEREDICTOS

RAZA: MERINO

AUSTRALIANO

Gran Campeón: Brete 705 – Los Tordos S. en C.

Reservado Gran campeón: Brete 704 – Cortela, Douglas

Tercer mejor macho: Brete 703 – Los Tordos S. en C.

Gran campeona: Brete 707 – Los Tordos S. en C.

Reservada gran campeona: Brete 706 – Los Tordos S. en C.

MERINO AUSTRALIANO

P. DE O.

Gran campeón: Brete 715 – Los Tordos S. en C.

Reservado Gran Campeón: Brete 716 – Cortela, Douglas

Tercer mejor macho: Brete 714 – Los Tordos S. en C.

Gran campeona: Brete 720 – Los Tordos S. en C.

POLL MERINO

AUSTRALIANO

Gran campeón: Brete 711 de Mosca de León, Eduardo

Reservado Gran Campeón: Brete 709 – Los Tordos S. en C.

Tercer mejor macho: Brete 710 – Mosca De León, Eduardo

Gran campeona: Brete 712 – Fernández Abella, Daniel

RAZA: POLL MERINO AUSTRALIANO P. DE O.

Gran campeón: Brete 724 – Los Tordos S en C

Gran campeona: Brete 726 – Los Tordos S. en C

Mejor vellón Poll Merino Australiano: Brete 724 de Los Tordos

Campeón Supremo: Brete 705 – Los Tordos S. en C.

La Pradera de Suc. Federico Stirling expuso la Gran Campeona PO de la raza Corriedale

En la pista Corriedale, estuvieron a cargo de la calificación Juan F. Echeverría y Néstor Larrosa.

VEREDICTOS

CORRIEDALE PO

Gran Campeón: Brete 678 de La Lucha de Echeverría

Reservado Gran Campeón: Brete 680 de La Estela de Jorge Rodríguez Britos

Tercer Mejor Macho: Brete 677 de Suc. Gerardo García Pintos.

Gran Campeona: Brete 689 de La Pradera de Suc. Federico Stirling

Reservada Gran Campeona: Brete 682 de María Soledad y Alejandro Tedesco.

CORRIEDALE PI

Gran campeón: Brete 654 de Gerardo García Pintos

Reservado Gran Campeón Brete 659 de María Soledad y Alejandro Tedesco

Gran Campeona: Brete 670 de Jorge Rodríguez Britos

Reservada Gran campeona: Brete 668 de García Pintos Hnos.

Objetivo cumplido para cabaña Bayucuá en un nuevo Prado con dos campeones en la raza Aberdeen Angus

Ing. Agr. Carlos Guinovart

Cabaña Bayucuá de la familia Mattos, participó un nuevo año de la Expo Prado, presentando dos Campeones en sus categorías.

En referencia a esta nueva edición de la muestra, el Ing. Agr. Carlos Guinovart, integrante de la cabaña comentó que se trata de «un nuevo Prado; pandémico, pero estamos contentos que se haya podido llevar a cabo, los protocolos son muy estrictos, pero la gente lo ha tomado con mucha seriedad, es impresionante el compromiso del personal en general, si bien es bastante molesto estar con el tapabocas durante todo el día trabajando, pero se ha cumplido en el 100%», destacó.

En lo que hace a las pistas, indicó que la cabaña anduvo muy bien, con la Campeona Ternera Intermedia y el Campeón Ternero Mayor, que es una categoría muy numerosa y habiendo traído sólo un macho, «logramos el objetivo».

Guinovart manifestó que quedaron «con un poco de pena por algunas vaquillonas que teníamos muchas expectativas, y si bien no resultaron con la cocarda, sí fueron muy valoradas por nuestros clientes, amigos y público en general», aseguró.

REMATE CON

INNOVACIONES

El tradicional remate de Bayucuá será el día7 de octubre en la Asociación Agropecuaria de Salto. En cuanto a las condiciones, Guinovart explicó que la idea es que se acerquen al local aquellas personas que estén directamente implicadas en el remate, agregó que se aplicará un protocolo similar al de la Expo Prado, tomando la temperatura de las personas que ingresen, uso de alcohol en gel, tapabocas y distancia de seguridad, «estamos preparados para hacerlo presencial, pero será además virutal con transmisión en vivo en las páginas web de las firmas rematadoras; Correa & San Román y Zambrano y Cía. y de la cabaña».

Cabe destacar que el 100% de los lotes estarán filmados, y este año se adoptará la modalidad de la preoferta que va a estar funcionando a partir del próximo viernes 25 y otorgará beneficios para quienes la realicen y puedan comprar.

LA OFERTA

Como siempre, se ofrecerán 70 toros, entrando planteleros, toros de 2 y 3 años, muchos pedigree, con muy buenos datos, todos de campo, animales rústicos, criados en Bayucuá, la mayoría han trabajado en el rodeo de Bayucuá el año pasado , «y tomando todas las garantías sanitarias, los ponemos este año a la venta», subrayó Guinovart.

En cuanto a las hembras, saldrán a la venta las tradicionales terneras planteleras donde hay algunas que se venderán el 50% y vacas preñadas de campo, tanto SA, como pedigree y puro controlado, todo a parir en otoño.

Las condiciones son 180 días libres, flete gratis para todo el país y seguro de vida por 30 días para todos los animales.

Grandes campeones Merino Dohne fueron expuestos

por Tres Cerros de Stolovas y La Pastoral de Capurro

En la pista de Merino Dohne fue jurado Enrique Bonino siendo elegidos grandes campeones ejemplares de Tres Cerros y de La Pastoral.

Gran Campeón PO – Brete 977 – «Tres Cerros» de A y E Stolovas.

Gran Campeón PI – Brete 970 – «La Pastoral» Capurro Barcia Hnos.

Gran Campeona PI – Brete 972 – Juan Andrés García Pintos y A y E Stolovas.

Brangus

Gran Campeón Macho – Brete 431 – José Bentancur y Suc. Nelson Bentancur.

Reservado de Gran Campeón – Brete 430 – «Rincón de los Negros» Adrián Duarte.

Tercer Mejor Macho – Brete 432 – «El Pobrecito» de Suc. De Nelson Bentancur.

Gran Campeona Hembra – Brete 439 – «Cabaña Macedo» De Gabriel Riani.

Polled

Hereford

Gran Campeón Macho – Brete 86 – «La Hormiga» de Zaina SG. (en la fila Campeón 2 años mayor).

Hereford

Gran Campeón – Brete 20 – «La Elisa» de Walter Carlos Romay Elorza (en la fila fue Campeón 2 años menor).

La Elisa y La Hormiga expusieron los mejores

Hereford

VEREDICTOS POLLED

HEREFORD

Campeón ternero menor: Brete 48 de Zaina SRL.

Campeón ternero mayor: Brete 71 de Zaina SRL.

Campeón Dos años Menor: Brete 79 de Bernardo Nadal Maisterra.

Campeón Dos Años Mayor: Brete 86 de Zaina SRL.

Gran Campeón – Brete 86 – La Hormiga de Zaina SRL.

HEREFORD

Campeón ternero menor: Brete 1 de El Paraíso.

Campeón ternero mayor: Brete 9 de Miguel Martirena.

Campeón Junior: Brete 13 de Ernesto Alfonso e Hijos.

Campeón Dos años menor: Brete 16 de Bernardo Nadal Maisterra.

Campeón Dos años mayor: Brete 20 de Walter Carlos Romay Elorza.

Campeón Sénior menor: Brete 22 de J. Ernesto Alfonso e Hijos.

Campeón Sénior mayor: Brete 24 Ninon Rosa Ramírez.

Gran Campeón – Brete 20 – de La Elisa de Walter Carlos Romay Elorza.

Cabaña Macedo y El Pobrecito triunfaron en Brangus

En la pista de la raza Brangus, el jurado Nicolás Correa eligió como Gran Campeona al Brete 439 de Cabaña Macedo.

La reservada Gran Campeona correspondió al Brete 435 de Suc. Nelson Bentancur (cabaña El Pobrecito).

El Gran Campeón fue el Brete 431 -de José Bentancur y Suc. Nelson Bentancur, el reservado gran campeón fue el Brete 430 de Rincón de los Negros y el Tercer Mejor Macho correspondió al Brete 432 de Suc. Nelson Bentancur.

Toro de San Rafael hizo el precio máximo en el rematede Angus

En la noche de ayer se realizó en la Expo Prado el remate de la raza Aberdenn Angus, donde el precio máximo fue logrado por un toro de cabaña San Rafael. El mismo, que fue Reservado Campeón Dos Años Mayor, se vendió en 8.200 dólares y fue adquirido por la familia Lichero de Paysandú.