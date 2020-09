POR :SARA FERREIRA

Hoy se califican machos de la raza Aberdeen Angus, hembras Hereford y Polled Hereford, Shorthorn y Limousin

EL PUEBLO está presente en la 115ª. Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agro Industrial y Comercial: Expo Prado 2020, bajo el slogan «A cielo abierto».

Evidentemente no se trata de una edición más, por los motivos ya conocidos, pero sí se trata de una edición especial, un gran desafío que la Asociación Rural del Uruguay (ARU) ha tomado y que, hasta el momento se viene desarrollando con éxito.

Se trata de la única exposición ganadera de la región y quizás del mundo y tiene como objetivo mostrar y demostrar que el agro es el motor de la economía de nuestro país. De esta forma, cabañas y empresas han apoyado de muy buena forma la iniciativa de la ARU.

Con estrictas y exigentes medidas de seguridad; con poca cantidad de público, se realizaron ayer diversas actividades.

Hoy se calificarán machos de la raza Aberdeen Angus, hembras Hereford y Polled Hereford, además ejemplares de las razas Shorthorn y Limousin.

Es motivo de orgullo para un país ganadero una fila como la que vimos hoy», aseguró el jurado de la raza Aberdeen Angus

Previo a anunciar la Gran Campeona, el Ing. Agr. Álvaro Díaz Nadal dijo que se sentía orgulloso de la fila de hembras campeonas de la exposición, «que es el trabajo de muchos años de la raza y de sus cabañeros». Tras pedir un aplauso, felicitó a los dueños de las vacas «porque el futuro del país ganadero está en buenas manos». Felicitó además «a los cabañeros que cuidan estas vacas, porque están realmente muy bien puestas y es el trabajo de todos los días, de mucho tiempo, que se hace con mucho cariño, y quiero tener un reconocimiento para ellos». Subrayó que muchos de los cabañeros no estaban en la pista, «pero son los que cuidan los animales todo el año».

Además, hizo una mención y una felicitación «la Asociación Rural del Uruguay porque somos el único país de América del Sur que pudo organizar una exposición rural, y ahí está la Asociación, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, está un país ganadero atrás que necesitaba tener este evento, que es el más importante de la genética del país y es orgullo de todos nosotros».

Por otra parte recordó «a los que no están, que hicieron grande esta pista sin trasplantes de embriones, sin EPDs y sin genómica, que pusieron al Uruguay ganadero en el mapa del mundo hace muchos años».

Al finalizar la jura, Díaz Nadal dijo a EL PUEBLO que fue una jura con mucho trabajo «por suerte, muy contentos, por la cantidad y la calidad de la muestra». Dijo que «es motivo de orgullo para un país ganadero una fila como la que vimos hoy».

«Estamos contentos por el presente y futuro de la raza», expresó.

Por otra parte y respecto a la Gran Campeona, indicó que «eran todas muy buenas, pero había que elegir una, la Gran Campeona es una vaca extraordinaria, es un camión de carne, una vaca súper moderada que pesa 834 kilos, muy profunda, con una estructura perfecta, con muchísima carne, que se desplaza muy bien, con buena ubre, muy femenina, con características muy buscadas; espero que la gente afuera hay coincidido, pero me gustó mucho desde que la vi».

La Gran Campeona de la raza Aberdeen Angus fue expuesta por Roberto

J. Zerbino, Lingay SA y Milkland SA

Veredictos de la raza Aberdeen Angus:

Campeona ternera menor: Brete 288 de Milkland Ltda.

Reservada campeona ternera menor: Brete 278 de Octavio Martigani.

Tercer mejor ternera menor: Brete 284 de Octavio Martigani.

Campeona ternera intermedia: Brete 294 de Bayucuá.

Reservada campeona ternera intermedia: Brete 299 de Sociedad Ganadera El Yunque.

Tercer mejor ternera intermedia: Brete 293 de Las Rosas y Milkland Ltda.

Campeona ternera mayor Brete 317 de Frigorífico Modelo.

Reservada campeona ternera mayor: Brete 323 de San Gregorio Ganadera Ltda.

Tercer mejor ternera mayor: Brete 321 Feranix SRL.

Campeona Junior: Brete 339 de Nazario Irazabal.

Reservada campeona Junior 338 San Gregorio Ganadera Ltda.

Tercer mejor Junior: Brete 350 de Sociedad Ganadera San Salvador Ltda.

Campeona vaquillona menor; Brete 353 de Octavio Martigani.

Reservada campeona vaquillona menor: Brete 354 de Jacques Grumbacher.

Tercer mejor vaquillona menor: Brete 357 de Juan Pablo Pérez Frontini y Flavia García.

Campeona vaquillona mayor: Brete 367 de Roberto J. Zerbino.

Reservada campeona vaquillona mayor 369 San Gregorio Ganadera Ltda.

Tercer mejor vaquillona mayor: Brete 365 de Octavio Martigani.

Campeona vaca joven: Brete 384 de Soc. Ganadera San Salvador y San Gregorio Ganadera.

Reservada campeona vaca joven: Brete 383 de Sociedad Ganadera San Salvador y Carlos Pagés Tercer mejor vaca joven: Brete 380 de Manantial Verde SRL.

Campeona vaca: Brete 389 de Roberto J Zerbino, Lingay SA y Milkland Ltda.

Reservada vaca: Brete 399 R. Laborde, Milkland Ltda., San Gregorio Ganadera Ltda.

Tercer mejor vaca 393 Suc. Nelson Bentancur.

Gran Campeona: Brete 389 de Roberto J Zerbino, Lingay SA y Milkland Ltda.

Reservada Gran Campeona: Brete 384 de Soc. Gan. San Salvador y San Gregorio Ganadera.

Tercer Mejor Hembra: Brete 399 R. Laborde, Milkland Ltda., San Gregorio Ganadera Ltda.

Wagyu: «la raza está creciendo y tiene un potencial

para poder desarrollarse en el país», indicó el

presidente de la Sociedad de Criadores

Con innovador sistema para la calificación, virtual y presencial, se calificó la raza Wagyu.

Fueron jurados el Dr. Santiago Bordaberry y vía Internet el Dr. Rogerio Uenishi de Brasil, para lo cual, se instaló una pantalla en la pista.

Desde Brasil, Uenishi felicitó a los criadores de la raza en Uruguay, así como a todo el equipo técnico para la realización de esta jura. Agradeció al presidente de la Sociedad Uruguaya de Wagyu, Andrés Rogberg, también a Santiago Bordaberry, ya que sin su apoyo no hubiese podido participar del juzgamiento.

Asimismo destacó que esta primera experiencia, podría servir para trabajar en conjunto ambas Asociaciones de criadores de Wagyu tanto de Brasil como de Uruguay en este tipo de actividades a futuro.

Por su parte el presidente de la Sociedad de Criadores de Wagyú del Uruguay, dijo a EL PUEBLO que la raza está creciendo, este año por primera vez se presentaron animales de dos cabañas, de manera que hubo competencia, se vio la calidad de los animales presentados que, «fue muy buena, según los comentarios de los jurados».

«Esto demuestra que la raza está creciendo y tiene un potencial para poder desarrollarse en el país».

Recordó que la raza es japonesa, en Uruguay se está criando desde el año 2003, hoy en día hay en el entorno de 1.500 animales puros, un porcentaje grande de pedigree, y unos 15.000 cruzas para producción de carne.

Rogberg indicó que la raza se destaca por su grasa intramuscular o marmoreo veteado; «es una herramienta de marmoreo para la producción», indicó.

Por otra parte mencionó que hay al menos 10 cabañas con animales registrados puros y en este momento la Sociedad de Criadores está convocando a criadores a asociarse a la sociedad, y agregó que se han planteado tres objetivos; uno es empezar con la evaluación genética en conjunto con el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), otro es tener un registro de todos los animales que no son puros de pedigree para poder valorizar la sangre Wagyu en ellos, ya sea cruza o puros y el tercero a más largo plazo sería poder tener una tipificación nacional del marmoreo para poder estandarizar las canales Wagyu o con marmoreo -pero en particular de la raza- que salgan del país.

Destacó que la raza se está criando en todo el país, hay cabañas en Soriano, Cerro Largo, Florida, Maldonado, Artigas y en otros departamentos.

El Jurado Santiago Bordaberry comentó que junto al jurado brasilero «tratamos de hacer algo seguro, dinámico y en una forma diferente a distancia».

Destacó la participación del jurado brasilero con origen japonés; calificándolo como un técnico muy importante que integra la Sociedad de Criadores de la raza en el país norteño, quien además dirige una empresa muy importante de Wagyu allí.

En cuanto al sistema, el jurado uruguayo señaló que quedó demostrado que es muy novedoso y funciona, con algunos detalles para corregir pero que la herramienta resulta muy positiva para ir avanzando en el futuro y poder contar con jurados de primerísimo nivel del exterior sin la necesidad de tener que venir.

Bordaberry explicó que el animal gran campeón, un animal junior, es algo más carnicero que el sénior, más equilibrado en general con mejor aspecto de macho. El Reservado Gran campeón es un ternero, con algunos detalles menores, un animal largo, carnicero muy tostado con muy buen desarrollo para la edad. En cuanto al tercer mejor macho, dijo que es un muy lindo de forma, un poco menos expresivo en sus formas musculares, señaló. En cuanto a la hembra, sostuvo que es un animal muy lindo, lamentando que se hubiera presentado sola, ya que si hubiesen más, se hubiera lucido mejor.

VEREDICTOS

Campeona ternera y Gran Campeona: Brete 448 de Batalux SA.

Campeón ternero: Brete 445 de Batalux SA.

Campeón Junior: Brete 446 de Senfex SA.

Campeón Sénior: Brete 447 de Senfex SA.

Gran Campeón: Brete 446 de Senfex SA.

Reservado Gran Campeón: Brete 445 de Batalux SA.

Tercer Mejor Macho: Brete 447 de Senfex SA.

Desde la Peña de Valdez en el Prado se realiza hoy el 18°

remate virtual ValdezTv

Con más de 4 mil vacunos

Con transmisión en vivo por ValdezTv, Vtv+, y Directv, hoy, a partir de la hora 17 (aproximadamente, una vez que culmine la jura de calificación en la pista de la Expo Prado), el escritorio José A. Valdez y Cía. concretará su 18º remate virtual Valdez Tv.

Se ofrecerán un total de 4.020 vacunos, entrando 1.385 terneras, 1.142 terneros, 550 novillos, 345 vacas y vaquillonas preñadas, 237 vaquillonas, 277 vacas y 84 terneros y terneras. Además 724 lanares.

Desde la oficina del escritorio José A. Valdez y Cía. Juan Ignacio Pirotto destacó especialmente los ganados ubicados en Salto, mencionando 440 terneras de Leonardo Apa, ubicadas a 70 kilómetros de Salto, de las cuales 365 son Red Angus, pesando 150 kilos de promedio, que están destetadas y saben comer, «se trata de un ganado reconocido en la zona norte del país, tanto por la calidad de los mismos como por la genética que tienen», sostuvo Pirotto añadiendo que, las 365 terneras se venderán de a camión, para quien quiera comprar de a uno, o llevar todo el lote. Además de esta misma firma, se ofrecerá un camión de 83 terneras caretas coloradas y negras que están pesando 140 kilos de promedio, que también saben comer y están destetadas.

Por otra parte en este departamento se destacan 107 terneros Hereford y caretas colorados ubicados en la zona de Campos de Todos, de una firma muy conocida, con muy buena genética, son terneros castrados y destetados.

Pirotto dijo que está a las órdenes por cualquier consulta; y recordó que el remate será presencial, tomándose todas las medidas de precaución para evitar el contagio del Covid -19.

Las condiciones del remate son 90 días libres para todos los ganados, con la financiación de HSBC.

Grandes campeones de la raza Braford fueron de El Telégrafo y La Perdiz

Héctor Bonomi fue jurado de la raza Braford y al finalizar la calificación, comentó que está viendo una evolución de la raza hacia algo importante; «hay dos cosas que me sorprenden gratamente, que son la mejora en la calidad en estos últimos años, y la calidad profesional con la que se presentan los animales, es una pista que a pesar de no ser numerosa, es muy competitiva, en algunas series es hasta muy difícil tomar una decisión, porque el nivel es muy bueno».

Bonomi dijo a EL PUEBLO que más allá de lo que es la exposición del Prado, «es una raza que tiene su lugar, por su capacidad de adaptarse más al calor y ser muy eficiente convirtiendo el pasto a carne, y que como raza para cruzar o dar un toque de índico, es una raza interesante».

En lo que hace a las hembras, comentó que la gran campeona, «es una bebé de octubre, que ni siquiera tiene un año, pero por suerte alcancé a interpretar las virtudes que ella mostraba». La describió como una ternera muy larga, muy ancha en su lomo, muy ancha desde atrás, con una ubre que, a pesar de ser prepuber, va marcando un poco esa tendencia; «una ubre de calidad, me gusta el arqueo de costilla y la profundidad que tiene, y sobre todo es una hembra muy lanzada, con un aspecto muy femenino y eso es importante».

Por otra parte y en referencia a los machos, indicó que fue un poco más parejo, los tres campeones se caracterizaban por una composición muscular sobresaliente, «teníamos que ir a otras características buscando dónde estaba la diferencia». Explicó que, en tres animales que son muy parecidos en su composición física, hay que buscar algún detalle que defina que por eso, le tiene que ganar al otro.

Destacó que el Gran Campeón tiene una circunferencia escrotal considerable, muy buena, un toro muy largo, con una pierna muy larga, pero lo que más llamó la atención fue que tenía la capacidad de moverse y de desplazarse con mucha libertad, no estaban sus miembros trabados, ni sus articulaciones rígidas y eso en términos de funcionalidad es lo que va a delimitar que un reproductor sea bueno en su rol de cubrir las vacas.

VEREDICTOS

Campeona ternera menor: Brete 416 de El Telégrafo.

Campeona ternera mayor: Brete 417 de El Telégrafo.

Campeona vaquillona: Brete 423 de La Perdiz.

Gran campeona: Brete 416 de El Telégrafo.

Reservada gran campeona: Brete 423 de La Perdiz.

Tercer mejor hembra: Brete 417 de El Telégrafo.

Campeón ternero mayor: Brete 412 de Tres Cerros.

Campeón dos años: Brete 413 de La Perdiz.

Campeón sénior: Brete 415 de Tres Cerros.

Gran campeón: Brete 413 de La Perdiz.

Reservado gran campeón: Brete 412 de Tres Cerros.

Tercer mejor macho: Brete 415 de Tres Cerros.

Año a año se ve el esfuerzo de las cabañas tanto en la presentación como en la calidad de los animales

Diego Otegui – Presidente de la Sociedad de Criadores de Braford del Uruguay

Para Diego Otegui, presidente de la Sociedad de Criadores de Braford & Cebú del Uruguay, la calificación de la raza Braford, fue, una muy linda muestra, fundamentalmente por las condiciones especiales en las que se están dando que hacen que sea «más linda y más disfrutable».

Destacó que el hecho que se pueda estar desarrollando una actividad como esta, que no se ha podido desarrollar en ningún otro lugar, significa «un galardón más que importante para nuestro país», por lo que llamó «a disfrutarlo y actuar con mucha responsabilidad para que todo transcurra con total normalidad».

Otegui destacó el trabajo que están haciendo desde la Asociación Rural del Uruguay en cuanto a la concientización y exhortación de medidas preventivas para evitar el contagio del Covid-19.

«Como todas las cosas, hay aspectos de funcionamiento de la Rural que ojalá vengan para quedarse porque mejora sobre todo la gente que está trabajando con los animales que a veces la gente que viene a ver, no lo termina de entender, entonces todo se desarrolla de manera más ordenada y prolija».

En lo que hace a la jura, comentó que la vio bien, «como viene siendo el Prado para la raza, no muy numerosa en cuanto a la cantidad de animales, pero animales participando en todas las categorías, tanto en machos como en hembras».

Resaltó el comentario del jurado que destacó que «año a año se ve la calidad y el esfuerzo que hay por parte de las cabañas que vienen a la exposición tanto en la presentación como en la calidad de los animales».