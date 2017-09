“Más no se puede pedir”, eso dijo a El Observador Laetitia d’Arenberg, titular de la cabaña floridense Las Rosas, muy emocionada apenas concluyó la jura de la Sociedad Criadores de Caballos Árabes del Uruguay (SCCAU) en la Expo Prado, donde los cuatro ejemplares merecedores de las principales cocardas fueron criados por ella.

Es un año para no olvidarlo, pase lo que pase con otras apuestas de una cabaña que expone en el Prado reproductores Angus, Jersey, Holando y Poll Dorset.

En la que fue la primera gran jura en el ruedo de la 112a muestra ganadera de la Asociación Rural del Uruguay, Las Rosas presentó al Gran Campeón (box 682, LR Forever Joy, Campeón Padrillo), a la Gran Campeona (box 696, LR Doménica, Campeona Potranca) y a la Reservada Gran Campeona (box 698, LR Altagracia, Reservada Campeona Potranca).

Y el Reservado Gran Campeón (box 685, LR Axxel, Campeón Potro), expuesto por Sierra Vista SA, también es una cría de Las Rosas.

D’Arenberg recordó que «se me criticó cuando empecé a importar sangres, pero mi equipo sabía que era el único camino para llegar a una excelencia que los cabañeros tenemos por el enorme esfuerzo que muchos hemos realizado; tener estos animales, nobles, hermosos y aptos para el trabajo es un orgullo porque son criados en casa y son hijos de animales criados en casa, hay un trabajo sin pausa que sigue dando frutos».

En una tarde fría, cuando casi se hacía la noche y lloviznaba, d’Arenberg dejó el ruedo con una frase más: «Acá todos ganan, no solo el que se lleva la cocarda principal, todos ayudamos a que la raza crezca y evolucione».

El presidente de la SCCAU, Daniel Pastorino, destacó que «el balance es positivo, vino mucha gente y el nivel de los caballos fue muy bueno y parejo, hubo decisiones difíciles para los jurados».

La brasileña Daniela Amaral –compartió la jura con los estadounidenses Terry Holmes y Van P. Jacobsen– admitió sentir «una gran felicidad», porque «hubo muy buenos Árabes, en una pista muy linda, la primera que me toca jurar afuera de Brasil, fue una gran experiencia, nunca me voy a olvidar de esta Expo Prado».

El jurado otorgó los premios especiales: Mejores Aplomos, al Gran Campeón; Mejor Cabeza al box 691, de Olivia Strauch Braga; Mejor Cuello al box 686, de Isha Judd; Mejor Acondicionamiento, a la Reservada Gran Campeona; y Mejor Presentador a Dejair Souza.

La SCCAU premió a los tres jurados internacionales con una manta de lana pura.

ÁRABES EN LIBERTAD

El sábado, al otro día de la jura, en el ruedo se desarrolló la prueba «Árabes en Libertad», con un muy buen marco de público.

Como Mejor Hembra se premió a HLP Argiana, criada y expuesta por Cheval Blanc; y como Mejor Macho a BH Plateado, criado por Blue Heaven y expuesto por Mariano Abel Koci Charbonnier.

OTROS VEREDICTOS

Paint Horse. Mejor Ejemplar sin Distinción de Sexo y Gran Campeón, box 839, de Javier Pedro Barcena; Gran Campeona, box 837, de Bianchi Calcaterra Hnos. Jurados: Juan Benenatti y Marcelo Pereyra.

Appaloosa. Gran Campeón, box 794, y Gran Campeona, box 807, de Nicola De Angelis. Jurados: Pablo Barreto, Álvaro Indaburu y Marcelo Guinovart.

Fuente: El Observador