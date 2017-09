Cerca de 95 mil personas pasaron por las tribunas y dependencias de la Asociación Brasileña de Criadores de Caballos Criollos (Abccc), durante la Expointer Esteio.

Criadores de toda la región acompañaron todas las actividades que congregaron más de 530 caballos, contando los 259 rematados por un total de unos U$S 2,5 millones.

El mayor rematador de la raza, Marcelo Trajano Silva dijo que las cifras recaudadas están dentro de sus expectativas. “El resultado de Expointer confirma lo que ocurrió en el primer semestre del año, donde 21 remates de la raza Criolla, entre enero y julio, tuvieron una facturación de U$S 7,6 millones en la venta de 820 reproductores, un incremento de 79,15% respecto al mismo período del año anterior.

Marcelo Silva destacó el promedio, superior a los U$S 9.600, en los 5 remates de la firma, mencionando “la importante participación de criadores de Argentina, Paraguay y Uruguay”. El caballo más valorizado fue la yegua “Imagem da Vendramin”, comercializada por U$S 71.600.

En cuanto a los uruguayos sobresalió el segundo puesto de la yunta de “La Pacífica” en el Campeonato Nacional de Paleteadas y el 14º puesto de “Poral Estribera”, de Don Poro, en el Freno de Oro.

