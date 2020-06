La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Seapdr) publicó en el Boletín Oficial del Estado, los reglamentos para la próxima edición de Expointer, en una fecha que se anunciará a la brevedad pero que esta previsto que se lleve adelante como fecha límite a finales de setiembre por lo que podría realizarse luego del Prado (9 al 20 de setiembre) y antes de Palermo que está fijado entre el 7 y el 18 de Octubre. El evento se lleva a cabo en el Parque de Exposiciones Assis Brasil, en Esteio. La nueva fecha será definida por el comité ejecutivo del evento, de acuerdo con la evolución de la nueva pandemia de coronavirus en Rio Grande do Sul, según informó Actualidad Agropecuaria.

«Queremos proponer que Expointer de este año sea una feria de recuperación económica, en la que proporcionaremos a los productores, expositores y al público visitante oportunidades para reavivar la economía del estado después de haber pasado por momentos tan difíciles, como la nueva pandemia de coronavirus y la sequía que ha estado afectando a nuestro Río Grande. Estamos atentos a la evolución de la pandemia aquí en Rio Grande do Sul, pero no dejaremos de preocuparnos por la organización de la feria, que este año celebra el 50 aniversario del Parque de Exposições Assis Brasil «, reflexionó la secretaria Covatti Filho.