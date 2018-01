Las solicitudes de exportación de carne vacuna fresca alcanzaron las 307,9 mil toneladas peso embarque, algo que no sucedía desde 2006, comentó a Rurales El País Rafael Tardáguila, director de Tardáguila Agromercados, según su informe publicado en Faxcarne.

Las exportaciones de enfriado sumaron 42,3 mil toneladas (+2%) y las de congelado 265 mil toneladas (+5%).

Tardáguila dijo que China dominó por “amplio margen” como cliente de los exportadores uruguayos, con 160,6 mil toneladas peso embarque, 60% de las ventas de congelado y 14% por encima del volumen embarcado a ese destino en 2016.

Comentó que el valor medio de exportación al país asiático fue de US$ 4.152 por tonelada en el caso del desosado y de US$ 2.761 por tonelada para los cortes con hueso, en ambos casos estuvo un 6% por encima del año anterior.

El segundo principal destino en volumen fue la Unión Europea, con 43,5 mil toneladas (+4% anual) y el tercero Estados Unidos con 36 mil toneladas, con un mínimo aumento anual de 2%.