Marta Rullán.- Madrid, 21 jun (EFE).- El exmandatario argentino Eduardo Duhalde aseguró hoy a Efe que el presidente de EEUU, Donald Trump, es un «descerebrado» que «le falta el respeto a Iberoamérica», en un mundo que vive «un momento de megabarbarie» donde «lo único seguro es la incertidumbre».

«Ese señor Trump le falta respeto a nuestra Iberoamérica permanentemente, con trato grosero y decisiones peores», explicó Duhalde, que hoy participa en un foro sobre «el ímpetu de Latinoamérica en el nuevo orden mundial» en la Casa América de Madrid.

En «un mundo de cambio permanente» y «máxime con un descerebrado como el presidente de EEUU, que un día te dice una barbaridad y al siguiente es tu mejor amigo», Latinoamérica se encuentra «en serias dificultades» y no aprovecha su papel en el mundo «por estúpidas peleas entre sus países miembros por razones ideológicas», dijo.

Según el que fuera presidente de Argentina entre 2002 y 2003, «somos el espacio integrado mas grande del universo y juntos tendríamos una posición en el mundo muy importante, pero los países trafican» y «Trump le falta al respeto».

«Estamos en un momento de dificultades y lo único seguro es la incertidumbre», añadió Duhalde, al recordar el cambio de Trump, que ayer firmó un decreto para paralizar la política de separación de los niños inmigrantes de sus padres tras la difusión de las imágenes de los menores enjaulados, que consideró «un disparate».

A su juicio, el problema es la deshumanización que se inició hace 60 o 70 años y que ha degenerado en una situación de «megabarbarie»: «Ha aparecido junto a la capital argentina una chiquita muerta sin brazos, sin piernas, no salió en ningún diario, nadie la reclamó».

«Es una muestra de la dificilísima situación que viven las clases mas postergadas mientras se enriquecen los gobernantes, empresarios y dirigentes», añadió, antes de explicar que la esperanza del cambio llega de los más jóvenes, con una «presencia extraordinaria en las redes sociales», a los que llama «los nuevos» o «los mutantes».

«Estos chicos que ya no piensan como nosotros y marcan una nueva era, en defensa de la vida» y «toda nuestra esperanza y provenir está teñido por lo que hagan», explicó a Efe.

Sobre la situación económica en Argentina, cuyo Gobierno acaba de firmar un plan de ayuda financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Duhalde estimó que las criticas «son razonables, pero son de cuño ideológico».

«Cuando se necesita ayuda, como la necesitó mi Gobierno y este Gobierno, ¿a quién se va a acudir?. Para ello fueron creados estos organismos, aunque otra cosa sea aceptar los condicionamientos que pretenden imponer», dijo, antes de rechazar que este plan pueda generar un «corralito», que sí tuvo lugar en su época de presidente.

EFE