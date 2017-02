Vendió 136 Corriedale a US$ 762 de promedio y 62 Merino Dohne a US$ 601

Un extraordinario remate de reproductores Corriedale y Merino Dohne realizó el jueves cabaña El Piramidal, de Gambetta, en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó.

Se comercializaron 136 Corriedale que cotizaron a un precio promedio de US$ 762; y 62 Merino Dohne que cotizaron a US$ 601. El promedio general de los 198 reproductores fue US$ 704.

En detalle, los precios máximo, mínimo y promedio logrados con el martillo del escritorio José A. Valdez y Cía. fueron los siguientes: Corriedales planteleros US$ 2.000, US$ 800 y US$ 1.495; PI y MO US$ 1.550, US$ 350 y US$ 571; Merino Dohne PI US$ 2.500, US$ 500 y US$ 1.000; y Merino Dohne PPC US$ 650, US$ 350 y US$ 425.

Operaron clientes nuevos y también quienes compraban por primera vez en este remate, comentó a El Observador uno de los directores de El Piramidal, Gonzalo Gambetta.