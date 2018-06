Montevideo, 31 may (EFE).- El exvicepresidente de Uruguay Raúl Sendic (2015-2017) afirmó hoy que “el fallo” de la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu, que decidió procesarle sin prisión el por delitos de abuso de funciones y peculado, “no hace honor a la realidad”. La magistrada procesó a Sendic el pasado martes en el marco de la investigación de irregularidades en la gestión de la petrolera estatal, Ancap, de la que fue vicepresidente entre 2005 y 2009 y presidente entre 2010 y 2013. El peculado refiere a delitos contra la administración pública mientras que el abuso de funciones consiste en la comisión de actos arbitrarios y contrarios a los deberes o atribuciones de un cargo. “Considero que el fallo no le hace honor a la a la realidad y a la verdad de las cosas que ocurrieron”, sostuvo Sendic a la prensa durante un acto al que compareció en el comité de base que tiene la coalición oficialista que gobierna el país, el Frente Amplio (FA), en Santa Rosa, en el departamento de Canelones (sur).

Según había afirmado el fiscal Luis Pacheco, a Sendic le cabía la figura de peculado por el uso que dio a una tarjeta corporativa de Ancap, que motivó su renuncia a la vicepresidencia del país en septiembre de 2017, luego de que trascendieran los gastos en los que incurrió. Por abuso de funciones, Larrieu accedió a procesar sin prisión a Sendic solo por el contrato entre Ancap y Exor, empresa que fue contratada para diseñar una ingeniería financiera que permitiera anular la deuda de la petrolera uruguaya con la venezolana Pdvsa, aunque para esa operación no se realizó un llamado a licitación. En ese sentido, el exvicepresidente subrayó que “es difícil de entender” que solo uno de los directivos de Ancap haya cometido abusos de funciones “cuando todas las decisiones se tomaron en un colectivo” y fueron “avaladas” por el departamento jurídico de la petrolera. “La responsabilidad que tengo yo en esta operación (entre Ancap y Exor) es la misma que tiene el resto de los directores. Por lo tanto, la exoneración que la jueza hace del resto de los directores yo pienso que debería abarcarme también a mi”, acotó.