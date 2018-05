Montevideo, 19 may (EFE).- El exvicepresidente uruguayo Raúl Sendic (2015-2017) oficializó su intención de ser candidato en las próximas elecciones nacionales de octubre de 2019 al anunciar que encabezará una lista al Senado, según informó hoy la prensa local. “Hoy pienso que voy a encabezar una lista al senado de la República y haremos los acuerdos necesarios con el Frente Amplio (FA) para que eso sea posible”, dijo el político ayer en Rivera (noreste) a militantes de la Lista 711 (que integra el FA y lidera Sendic), de acuerdo con Telenoche. Este anunció no sorprende, pues en abril Sendic ya declaró en el programa de radio En Perspectiva que no destacaba esta opción siempre y cuando sus compañeros de la coalición de izquierdas gobernante lo quieran “llevar”. El integrante del oficialismo uruguayo renunció a la Vicepresidencia en septiembre de 2017 después de que el semanario local Búsqueda diera a conocer en junio los gastos en los que incurrió Sendic con el plástico de la empresa estatal, que incluían, entre otras cosas, compras en tiendas de ropa, de joyas y de electrónica. El pasado 19 de marzo, el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidió el procesamiento sin prisión de Sendic -en el marco de la megacausa Ancap- por reiterados delitos de peculado, referente al uso irregular de una tarjeta corporativa de la empresa, y por abuso de funciones, que dice respeto a dos negocios en los que la petrolera fue protagonista. A raíz del pedido de la Fiscalía, que ahora deberá ser ratificado por la jueza Beatriz Larrieu, Sendic compareció ante la Justicia el pasado abril y negó ser responsable de peculado y abuso de funciones cuando estuvo al frente de la petrolera estatal Ancap. EFE