La F1 comenzará su temporada con un primer doble evento a primeros de julio en Austria y luego busca viajar a Gran Bretaña para otra cita con dos carreras en Silverstone. Pero el Consejo de Ministros en Reino Unido ha decidido no aplicar ninguna excepción al deporte en la cuarentena para los que viajen fuera de su territorio, que deberá ser de 14 días.

Esto provocaría otro parate para los que regresaran de Spielberg y para los trabajadores que llegaran de fuera (Ferrari, Toro Rosso y Alfa Romeo), que no podrían salir de territorio británico o ir al circuito hasta 14 días después de aterrizar en su territorio.

Aunque Liberty Medie sigue negociando para mantener una de las citas históricas, que albergó el primer GP de la F1 de la historia en 1950, podría verse obligada a cambiar el escenario por otro clásico, como es el circuito de Hockenheim, que este año no estaba en el calendario.

Su cercanía con Austria hace que sea una ubicación ideal para la segunda carrera. La noticia podría producirse en breve.

Calendario provisional 2020

1. GP de Austria 5 de julio

2. GP de Austria II 12 de julio

3. GP de Inglaterra o Alemania 26 de julio

4. GP de Inglaterra o Alemania II 2 de agosto

5. GP de España 9 de agosto

6. GP de Hungría 23 de agosto

7. GP de Bélgica 30 de agosto

8. GP de Italia 6 de setiembre

9. GP de Azerbaiyán 20 de setiembre

10. GP de Rusia 27 de septiembre

11. GP de China 4 de octubre

12. GP de Japón 11 de octubre

13. GP de Estados Unidos 25 de octubre

14. GP de México 1 de noviembre

15. GP de Brasil 8 de noviembre

16. GP de Vietnam 22 de noviembre

17. GP de Bahréin 29 de noviembre

18. GP de Bahréin II 6 de diciembre

19. GP de Abu Dabi 13 de diciembre