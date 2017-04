Uruguay condenó el uso de armas químicas en Siria, pero no abrió ningún juicio de valor sobre el bombardeo de Estados Unidos a ese país. En el Frente Amplio, una vez más, se cuestionó la postura asumida por la Cancillería debido al silencio sobre el ataque militar dispuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que el uso de armas químicas “representa un acto de barbarie contrario a las normas del derecho internacional humanitario”. En ese marco, y sin nombrar a Estados Unidos, el gobierno hace un llamamiento “a todas las partes” a evitar que se produzca una escalada en el conflicto.

Estados Unidos lanzó el pasado viernes un ataque sorpresa contra el régimen sirio. Los 59 misiles Tomahawk alcanzaron el campo aéreo de Shayrat (ubicado en la provincia de Homs) en represalia por el bombardeo de armas químicas que el martes había dejado como saldo a 86 muertos, de los cuales 30 eran niños.

El hecho no pasó inadvertido para el Frente Amplio. Las reacciones contra la acción tomada por Trump a espaldas a la Organización de Naciones Unidas (ONU) no se hicieron esperar y las criticas hacia el canciller Rodolfo Nin Novoa tampoco. Casa Grande, sector de la senadora Constanza Moreira, fue uno de los primeros en reclamar al Ministerio de Relaciones Exteriores un pronunciamiento respecto a la respuesta bélica de Estados Unidos.

El diputado socialista Roberto Chiazzaro dijo a El País que le pareció “correcta” la declaración en la medida que condena el uso de armas químicas, pero criticó el silencio sobre la acción militar perpetrada por Estados Unidos. “No está determinado quién hizo uso de las armas químicas, pudo haber sido el gobierno de Bachar El Asad como otras fuerzas beligerantes en la región, porque también hubo un ataque de Estados Unidos en forma absolutamente unilateral”, subrayó.

El legislador recordó que el único uso de la fuerza que admite Uruguay es el autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Siempre y cuando el mismo se haga por “defensa propia” o sea adoptado por el conjunto del organismo de Naciones Unidas.

Chiazzaro calificó al ataque de Estados Unidos a Siria de “irresponsable” y dijo que “es malo” que Uruguay no haya aprobado otra declaración condenando al uso de fuerza que llevó adelante el gobierno de Trump. “Eso le falta a la declaración de Cancillería, porque no se condena a Estados Unidos”, advirtió. Además señaló que el tema debe ser seguido con atención ante un posible estallido nuclear” como consecuencia de un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos.

Después de conocer el comunicado de la Cancillería, el diputado socialista Gonzalo Civila preguntó en Twitter: “¿Y la condena explícita a la intervención unilateral de EE.UU. dónde está?”. A la interrogante que sonó más a crítica, le siguió otro comentario alertando que “el problema” es “lo que no dice” la declaración de la Cancillería. “Sorprende y hace al sentido global del mensaje”, admitió el legislador oficialista.

Por su parte, Damián Rodríguez, politólogo especializado en Asuntos Internacionales de Casa Grande, señaló a El País que la agrupación pretendía que Cancillería se pronunciara ante las acciones bélicas de Estados Unidos.

“Lo que se hizo no está previsto en la carta fundacional de Naciones Unidas y existen otros caminos de negociación para evitar esto. Si bien ya sabíamos que los países de la OTAN iban a apoyar a Estados Unidos, no creíamos que se iba a dar de esta forma. Esto es un llamado de atención y eso nuestro canciller lo debería saber”, indicó. Además cuestionó la medida de Estados Unidos por ser “unilateral” y perjudicar “al pueblo sirio”.

Rodríguez concluyó que el comunicado de Cancillería no conforma “para nada” y opinó que las declaraciones del embajador Elbio Rosselli, representante Permanente del Uruguay ante el Consejo de Seguridad de la ONU, se alinea a los países del Atlántico que terminan apoyando a Estados Unidos. “Eso es un problema”, remarcó Rodríguez.

“Nosotros creemos que deberíamos pronunciarnos de otra forma. No de la manera que lo hizo la Cancillería. Fuimos presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tenemos que condenar cada ataque de cualquier país. Como sector creemos que el gobierno debe hacerlo”, afirmó.

El senador Leonardo De León (Lista 711) dijo a El País que repudia la utilización de armas químicas en Siria por ser “lamentable”, pero le parece “impresentable” la actitud de Estados Unidos. “Permanentemente se creen los jueces del mundo y eso no le hace bien a la paz”, señaló. Según dijo, debe haber una respuesta más enérgica de la Unasur, porque “lamentablemente (Luis) Almagro desprestigió más aún a la OEA”.

En tanto, el Partido Comunista manifestó en un comunicado su “condena y repudio a la acción criminal” de Estados Unidos y fustigó “la prepotencia imperial a costa de la paz”. El sector discrepa públicamente con la orientación que le viene imprimiendo Nin Novoa a la política exterior, en especial sobre Venezuela.

Larrañaga solicita información al canciller sobre el conflicto

El senador nacionalista Jorge Larrañaga anunció que pedirá información al canciller Rodolfo Nin Novoa sobre el conflicto entre Estados Unidos, Siria y Rusia. “Es preocupante” advirtió en su cuenta de Twitter.

El embajador Elbio Rosselli, representante Permanente del Uruguay ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, señaló en su intervención (ante el organismo) que espera que el “episodio puntual” entre Estados Unidos y Siria “no escale a nuevos ataques” e hizo votos para que “las partes se contengan de nuevas acciones”.

Según explicó, en los últimos seis años se ha presenciado en Siria “los más atroces crímenes” cometidos contra su población civil y dio cuenta que las investigaciones demostraron el uso de armas químicas por parte del gobierno sirio y el ISIS. En ese sentido, pidió que “ahora más que nunca” el Consejo de Seguridad asuma sus responsabilidades para aclarar estos “aberrantes crímenes”. Por otro lado, pidió que los países con derecho a veto en organismo se abstengan de su uso.

(EL PAIS)