Montevideo, 17 sep (EFE).- La coalición de izquierdas que gobierna Uruguay, el Frente Amplio (FA), rechazó hoy las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien pidió el pasado viernes no descartar una intervención militar en Venezuela para «derrocar» a Nicolás Maduro. »Rechazamos los dichos de Luis Almagro. Los mismos se alejan de los principios históricos de nuestra fuerza política sobre la defensa de la paz y la autodeterminación de los pueblos», añade el comunicado, aprobado por el Secretariado Ejecutivo del FA.

Asimismo, el texto sostiene que el «rol de los organismos internacionales» debe ser «ayudar a la resolución de conflictos» y no «agudizarlos» y atentar contra la «soberanía de Venezuela».

Por su parte, Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista (PC), integrante de la coalición izquierdista, explicó hoy a Efe que su agrupación decidió pedir la expulsión de Almagro del FA, al considerar que este «profundiza cada vez más sus deseos de aniquilar a Venezuela».

»Yo no sé quién se cree. Cuesta creer quién le dio la autoridad suprema a él para estar diciendo qué tipo de gobiernos, democracias o representatividades le gustan o no», afirmó Castillo.

Los comunistas emitieron el pasado sábado un comunicado en el que hicieron público su rechazo a las declaraciones de Almagro.

Para Castillo, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es un «mandadero de los Estados Unidos», así como un «peón del imperialismo». »Trabaja desde ahí y para alcanzar toda la alcahuetería posible a los planes de (Donald) Trump», agregó.

Al pedido del Partido Comunista se sumaron otros sectores, como el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, así como legisladores oficialistas e incluso de la oposición. El pasado viernes, Almagro, excanciller de Uruguay durante el Gobierno de José Mujica (2010-2015), aseguró: «En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción». Las declaraciones del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se produjeron en Colombia, luego de que Almagro visitara la frontera con Venezuela. EFE