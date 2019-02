El entrenador le comunicó a Óscar W. Tabárez su decisión de alejarse

Fabián Coito mantuvo una reunión con Óscar Washington Tabárez este jueves en el Complejo Uruguay Celeste, donde le informó su nuevo destino. Tal como se venía manejando desde hace algunos meses, dirigirá a la selección de Honduras, país al que viajará esta semana.

Más allá de que su contrato se renovaba automáticamente hasta el Mundial de Polonia luego de obtener la clasificación en el Sudamericano de Chile, Coito ya había deslizado en su retorno a Uruguay, entre líneas, la intención de cambiar de aire.

“No creo mucho en los ciclos, pero llevo muchos años en la selección también y quizás sea momento para otros entrenadores, que los hay y muy buenos. Es parte de las cosas que voy a evaluar con mis compañeros y con el cuerpo técnico de la selección mayor, que es quien me ha invitado a trabajar y a quien participo en cada decisión que tomo” Jaime Villegas, presidente de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras, había manifestado en distintos medios su intención de definir en el correr de esta semana la contratación de Coito, quien viajará con Miguel Falero y el profesor Santiago Urrutia como integrantes del cuerpo técnico.

También estará en su grupo de trabajo el hondureño Carlos Ramón Tábora. El entrenador uruguayo tendrá como desafío clasificar por cuarta vez al combinado catracho a una Copa del Mundo, torneo en el que nunca pudo sortear la fase de grupos (1982, 2010 y 2014).

Fabián Coito, de 51 años, tuvo su primera experiencia como entrenador en el equipo uruguayo de Central Español entre 2004 y 2005.

En 2007 asumió la dirección técnica de la selección Sub 15, en 2009 pasó a la Sub 17 y entre 2014 y 2019 dirigió el combinado en Sub 20.

Fue campeón del Sudamericano Sub 20 de 2017, y de los Juegos Panamericanos de 2015 (Sub 22), y también vice campeón mundial en 2011 al frente de la Sub 17 en México.