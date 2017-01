Por: Eugenia Aguirre Nessi.

El pasado viernes por la mañana visitó la redacción de EL PUEBLO, Fabricio Bassa, el ya confirmado Director Técnico del Club Atlético Ceibal, dialogó con nosotros sobre su vida, los clubes por los que ha pasado, su filosofía en el fútbol y en la vida, sus primeros pasos como entrenador y los objetivos que tiene con el equipo ceibaleño este año.

SUS PRIMEROS PASOS COMO JUGADOR

“Jugué toda la etapa de Baby e inferiores en Punta del Este, que era mi cuadro, mi padre era dirigente y después con los años me fui a préstamo al Atenas de San Carlos y al segundo año cuando pido el pase definitivo me lo niegan, por lo que tenía que quedarme dos años sin jugar, ya era bastante vago para entrenar, y me picaba el bicho de la dirección técnica. Como futbolista hubiera sido un mediocre, yo practicaba el fútbol, no lo jugaba. Ya cuando tenía 15 o 16 años me gustaba discutir con los entrenadores, era bastante rebelde y a veces por atrevido y por meterme en temas tácticos discutía con personas que en aquel momento me brindaban mucho humanamente y tal vez con el tiempo después uno se da cuenta que eran muy buenas personas”.

RECUERDOS DE SU INFANCIA Y EL FÚTBOL

A su infancia Fabricio la describe como una muy feliz, donde vivió cosas muy importantes para él junto al deporte que respiró desde que nació. “Siempre fui fanático del fútbol, porque en mi casa siempre íbamos los domingos a la cancha, iba a las prácticas y a veces me costaba algún sopapo de mi madre cuando me escapaba de la escuela y me iba a ver algún entrenamiento. Me acuerdo que siempre antes de que terminara el primer tiempo de los partidos me iba al vestuario y me escondía para que no me echaran y poder escuchar la charla del entrenador. Desde chico siempre estuve muy vinculado al fútbol, se respiraba mucho fútbol en mi casa y si bien mi padre fue futbolista en Maldonado, era muy conocido porque era un herrero en Punta del Este, y mi madre hacía mucho tiempo que era doméstica. Si bien no fui un niño que se crió con mucho dinero, pero sí ellos me criaron con muchos valores”. – expresó el DT .

El fútbol y él

“Soy muy feliz dentro de una cancha de fútbol, en la semana yo disfruto de mi trabajo y si uno trabaja y es remunerado por lo que trabaja, al final de su vida se va a dar cuenta que nunca trabajó, porque haces lo que te gusta y encima te remuneran para que uno haga lo que le gusta. Yo vivo el fútbol, respiro fútbol, tengo una enfermedad que tiene un costo de vida, porque a veces se dejan cosas de lado que son importantes para el ser humano por una pelota de fútbol. Son maneras de vivir”.

Su primera selección

“En el 2001 deciden darle la selección al técnico que fuera primero. Yo tenía 21 años y era un escándalo porque si bien me correspondía por los logros deportivos cómo le iban a dar a un chiquilín la selección, ese año me dieron para dirigir igualmente y logramos ganar la zona este y perdimos la final del interior. Al próximo año no me dan la selección, vuelvo a dirigir Punta del Este y a ganar los títulos en inferiores, a la selección le va mal y en el 2003 estuvimos en la selección hasta el 2005, donde llegamos tres veces a la final del interior y fuimos campeones tres veces de la zona este. Fuimos la única selección que en cuatro procesos estuvo definiendo las cuatro veces, que para Maldonado era muy importante”.

Su experiencia en Paraguay

“Sin dudas que fue muy diferente dirigir al Guaraní de Paraguay porque no tiene nada que ver con el fútbol amateur, si bien es fútbol en todos lados, tienen un entorno distinto. Uno está más expuesto públicamente, todo lo que digas va a ser utilizado en tu contra, tenés que sobrevivir todos los días. A ese nivel es otra realidad diferente, las concentraciones en hoteles 5 estrellas, a tener equipos completos de trabajo, a viajar en charter para jugar afuera y lo otro es que a nivel social tiene otra repercusión, si perdés un partido, llegás a tu casa y tenés cientos de insultos, entonces tenés que manejar a un nivel de presión que es diferente a lo que es el fútbol del interio”.

Fueron 31 campeonatos dirigidos.

14 títulos obtenidos y 5 a nivel Nacional, 8 veces vicecampeón

Fabricio Bassa con sus 37 años, ha dirigido en 31 campeonatos de los cuales en 14 llegó a obtener campeonatos y de esos 5 fueron a nivel internacional y fue 8 veces vicecampeón. Con respecto a esto el DT nos expresó que “aprendimos muchas más veces en las que perdimos feo, porque el ego es un mal compañero de viaje, cuando uno gana te lo alimentan tanto que te hacen creer lo que vos no sos y cuando pierdes sucede todo lo contrario, tenés que aceptar que ya no te rodea tanta gente, que el teléfono ya no suena tanto pero se aprende de todo.

Es muy raro que con 37 años haya tenido tantas oportunidades, pero siempre fue gracias a que he tenido buenos jugadores, elegía bien los momentos para ir a cada lado y después creo que lo mejor que me ha pasado es que sin contratistas y sin dirigentes, siempre los que me han recomendado fueron los jugadores, eso al final es lo mejor que nos queda.

Hoy en día estamos en Ceibal, no fue una decisión fácil. Es un equipo que tiene sus características sociales que sin dudas son diferentes al resto y me tuve que tomar el tiempo para venir a Salto y ver si teníamos realmente las condiciones para mejorar y poder trabajar”.

Sus comienzos como entrenador

Los primeros pasos en la dirección técnica de Fabricio Bassa fueron muy buenos, desde el arranque de su carrera siempre se esforzó mucho por dar lo mejor de sí a cada equipo y también por sus jugadores. Desde recorrer barrios buscando jugadores hasta llevarle los bizcochos después de las prácticas.

“Creo que mi arranque como entrenador fue algo innato, ya en el campito armaba los equipos y daba las instrucciones de cómo se tenían que parar los equipos. A veces íbamos a los partidos con la barra de amigos cuando éramos jóvenes y todos iban a hinchar por los amigos, pero yo me ponía a mirar si estaba bien o mal parado tal equipo y siempre empezaban mis amigos “ahí estás vos”, “deja de joder”, pero si arranqué fue por casualidad. Cuando fui delegado por dos años en Punta del Este, llevaba los bizcochos para los gurises de las inferiores, los formularios, era un colaborador más. Pero un buen día un amigo llevó a su hijo a las inferiores de Punta del Este, en ese momento no teníamos DT y fuimos a buscar un entrenador para dirigir, en aquel momento no se pudo arreglar, no llegamos a un acuerdo y quedamos sin técnico. Un día tomando mate en el cantero de la casa de este amigo me dice, “Fabri vivís todo el día hablando de fútbol, todo el día estudiando cosas del fútbol, ¿por qué no dirigís vos y yo te acompaño?”, acepté y muy feliz llego a mi casa y comento que iba a dirigir las inferiores de Punta del Este, a lo que mi padre en aquel momento me dijo que para eso había que estudiar y había que saber, que yo iba a quedar pegado, que era un chiquilín y creo que fue el orgullo o el ego en aquel momento que lo único que me resultó decirle fue “sabe qué, ahora voy a agarrar pero no te quiero ver en ninguna caravana porque nos vamos a ganar todo”. Definitivamente el primer año tuvimos el éxito de que ganamos todo en sub 15, sub 17 y efectivamente mi viejo estaba en la caravana (risas), pero bueno son cosas que quedan en el notario”.

“En aquella época en Maldonado se arrancaba a trabajar en marzo o abril y a nosotros se nos ocurrió la locura de arrancar el 8 de enero y en una motito que tenía nos recorrimos los barrios buscando jugadores. También mi amigo tenía una Brasilia que estaba fundida que tenía el piso podrido y lo armábamos todos los días para salir y la teníamos que apagar en las bajadas para llegar a la práctica porque no nos alcanzaba la plata, fue lindo porque son esos momentos en los que sos muy feliz y no te das cuenta, porque aparte lo que hacíamos no nos dejaba plata, todo lo volcábamos en beneficio a los jugadores que dirigíamos, el ego también de triunfar llevaba a que estuviéramos y si había un jugador bueno en algún barrio hacíamos todas las gestiones posibles para convencer a ese chiquilín de que jugara con nosotros. Al segundo año llamamos a aspirantes y obviamente seguíamos arrancando en enero, teníamos más de 100 gurises que querían jugar en el club y a veces estábamos cuatro días seleccionando lo mejor. Al otro año me dieron la misma categoría de mi edad para dirigir y ganamos los tres torneos”.

Su primer equipo salteño, Salto Uruguay.

En el 2014 Bassa llegó a Salto Uruguay, y lo llevó al equipo decano a definir la final del salteño ante Universitario después de varios años de mala racha del equipo albiceleste.

“Por lo que tengo entendido la idea de que yo viniera a dirigir Salto Uruguay fue en una comida de fin de año. El equipo venía de varios campeonatos de no poder definir entonces empezaron a hablar de cuál sería el gran cambio y alguien dijo “yo tengo un entrenador”, ese día me llamaron y se ve que los festejos habían pasado a altas horas (risas) y les dije “no, no, llámame después y hablamos”.

Después de eso empezamos a hablar, en aquel momento era Schiavi el presidente; mandé mi curriículum, viaje a Salto, tuve una reunión y arrancamos con un proceso que a mí me interesó mucho y que agradezco lo que fueron esos once meses de mi vida, trajimos cuatro futbolistas en aquel momento, fue el equipo más goleador del salteño, hicieron 63 goles.

En el 2014 disfrutamos Salto Uruguay, y no pudimos con la frutilla de la torta que era cerrar con un título pero creo que fue un equipo del cual se habló mucho durante todo el año por la manera de trabajar, no siendo campeón, perdimos con otro que fue mejor y el fútbol tiene esas cosas, porque en definitiva si Salto Uruguay goleó en el 60% de los partidos, si el plantel que sale campeón de cuatro veces que nos enfrenta nos gana tres, los números no mienten, hubo uno que fue un escalón mejor y hay que aceptarlo”.

