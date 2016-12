Los ingresos de los establecimientos lecheros medidos en dólares corrientes subieron por sexto mes consecutivo en octubre. La mejora en el precio pagado por las industrias compensó un menor nivel de remisión en octubre respecto a igual mes en los últimos dos años.

En base a la remisión y precio pagados por las industrias, la facturación en octubre totalizó US$ 60,86 millones. Se llegó así al mayor monto desde diciembre de 2014 (sin descontar inflación). Este monto fue 16% superior a los US$ 52,67 millones facturados un año atrás.

En el acumulado del año (enero-octubre) los establecimientos lecheros facturaron US$ 397,43 millones, 19% menos que los 491,15 millones en mismo periodo de 2015.

En octubre la producción de leche enviada a la industria totalizó 191,9 millones de litros, 7% por debajo que un año atrás. Fue el menor volumen para octubre desde 2012, de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

En tanto, el precio de leche pagado al productor en dólares viene mejorando de forma sostenida desde febrero de este año. En octubre promedió US$ 0,32 por litro, un centavo de dólar arriba del mes pasado y seis más que el mismo mes de 2015 (US$ 0,26 por litro).

En pesos el precio al producto fue el mejor desde abril de 2015. En octubre de este año promedió $ 8,93 por litro, 19% más que los $ 7,49 de octubre de 2015. (Fuente: Blasina y Asociados)

El precio a nivel de todas las plantas subió un 2% con relación a setiembre.

El precio de la leche al productor en el pasado mes de octubre a nivel de todas las plantas lecheras fue establecido en un promedio de $ 8,93 el litro lo que representa una suba de un 2 % con respecto a setiembre pasado, informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Si se mide en dólares, el precio al productor fue de US$ 0,32, registrando un aumento en relación a setiembre de 4%.

El tipo de cambio cayó en octubre en relación a setiembre un 2% contribuyendo al incremento del precio medido en dólares en el citado mes.

En octubre 2016, el precio promedio al productor subió un 18% en pesos por encima de igual mes de 2015 y 23% de incremento en dólares con relación a octubre de 2015. En este período el tipo de cambio cayó un 4%.

Por su parte las remisiones lecheras de octubre cayeron un 7% con relación a setiembre del año pasado y un 11,4% al comparar enero-octubre con igual período de 2015. (Fuente: El Observador)

La remisión de leche a las industrias cayó 7% en octubre respecto al mismo mes del año pasado. Los 191,9 millones de litros representaron el menor volumen para octubre desde 2013, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de la Leche (Inale) publicados este viernes.

En el acumulado enero-setiembre fueron enviados 1.427 millones de litros a las plantas industriales, 11,4% menos respecto a igual periodo del año pasado.

La mayor baja en lo que va del año se registró en junio cuando se dio una contracción interanual de 19%. (Fuente: Lechería Uy)

USDEC: recuperación del mercado se muestra sostenible.

El USDEC señala que la recuperación del mercado parece ser sostenible, luego de que la leche en polvo entera atravesara la barrera de los 3.000 US$/ton.

En cuanto a futuros incrementos de precios se requiere cautela. Hay importantes volúmenes en stock (quesos en EE.UU y leche en polvo descremada en UE), los compradores tienen mucha incertidumbre sobre el desempeño de la economía global y la demanda por leche en polvo sigue siendo moderada. Los precios bajos del petróleo y de los granos junto a un dólar que se encuentra fuerte ejercen una presión a la baja en los precios mundiales de los lácteos.

La producción de los principales cinco exportadores (UE, EE.UU, NZ, Australia y Argentina) fue -1,3% menor en los primeros nueve meses del año. Mientras que las exportaciones estaban 6% por encima. La menor producción está afectando a los saldos exportables.

China, principal demandante de lácteos a nivel mundial, incrementó sus importaciones 16% en leche equivalente en los primeros nueve meses del año, pero todavía está 15% por debajo de los niveles de 2014. La mejora en las importaciones de China parece estar más asociada a una disminución de la oferta interna que por una demanda más robusta. Se espera que la producción 2016 sea -2% menor por los bajos precios al productor y un verano muy cálido. La demanda por leche fluida está siendo muy fuerte y está quedando menos remanente para transformar a leche en polvo. (Fuente: USDEC)

El portal Contexto Ganadero incluye el requesón uruguayo como uno de los mejores quesos iberoamericanos

El blog Hablemos de leche del portal Contexto Ganadero (Colombia) incluye al requesón uruguayo como uno de los mejores quesos iberoamericanos.

“Conforme la cocina iberoamericana se vuelve más importante a nivel mundial, la demanda de sus quesos auténticos aumenta junto con su popularidad”, expresa el blog Hablemos de leche.

“Aunque los derivados en América Latina tienen similitudes con sus raíces españolas y portuguesas, los diferentes climas, relieves y flora permiten la utilización y desarrollo de nuevas técnicas para hacer el producto”, agrega.

“Los sabores sorprendentes de los quesos latinos mezclan tradiciones europeas e indígenas, e incorporan recursos naturales típicos del continente como plantas y especias”, señala.

LOS DIEZ MEJORES QUESOS.

El artículo coloca como “los diez mejores quesos iberoamericanos” quesos de México, Argentina, Brasil y Uruguay. Respecto a nuestro país subraya el requesón.

“Este queso tiene un enorme parecido al ricotta de Italia”, comenta sobre el requesón uruguayo. Es un “queso suave, cremoso y granulado” que “está hecho de suero lácteo. Su sabor fresco a leche se usa en ensaladas, condimentos y rellenos en comidas preparadas y postres”, agrega.

Los otros quesos destacados son el queso blando de México que en Argentina es conocido como queso criollo; el provoleta de Argentina que es de “forma circular, variante del provolone de Italia”. De Brasil se destaca el queso coalho, un producto “pasteurizado muy típico de la cocina brasileña” en la región nordeste de ese país. “Se elabora con leche fermentada de vaca. Posee un sabor ligeramente salado y textura blanda. Suele considerarse como un aperitivo muy barato y popular en algunas playas de Brasil. Se comercializa en tiras rectangulares con sabor a orégano o ajo”. (Fuente: portal TodoElCampo).