El destaque de la semana es el nivel de la faena vacuna, que rompió un récord mensual de seis años. La faena de noviembre alcanzó a 217.706 cabezas, el máximo valor desde diciembre de 2010, cuando la faena trepó a 252.743 cabezas. Hubo un aumento de 12,5% frente al mes anterior y un 9,7% de alza en la comparación con noviembre de 2015.

Hasta noviembre, se llevan faenadas 2,04 millones de cabezas, un 1,2% más que a igual período de 2015. El año pasado se alcanzaron a faenar 2,204 millones cabezas, con un 48,8% (1,077 millones) de cabezas de vacas y un 49% (1,081 millones) de novillos.

La faena de novillos de noviembre alcanzó a 106.815 animales, un 23% más que el mes de octubre y un 4,5% mayor que noviembre de 2015. Es la mayor faena mensual de novillos desde mayo de 2014, mes en que llegó a 109.176 cabezas. En la semana los precios continuaron cayendo. La referencia para los mejores novillos es US$ 2,75 por kilo en cuarta balanza y para la vaca en el eje de US$ 2,50. La industria está comprada y las entradas se alargaron hasta fin de año, aunque hay algunas plantas con entradas de 10 días. La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, informó que con alto nivel de faena y entradas largas se enlentece la concreción de nuevos negocios. Respecto a los precios, bajó 2,76% el novillo a US$ 2,82 por kilo en cuarta balanza, la vaca cayó 3,42% a US$ 2,53 por kilo y la vaquillona perdió 2,54% hasta US$ 2,69. Muchos productores están anotando camiones de ganado sin precio, para asegurar la fecha de entrada. Ante las necesidades financieras de fin de año prefieren asegurar la entrada, sin certeza del precio. Las gremiales y productores están molestos con estos niveles de precios. El clima y la cercanía de las fiestas van a jugar un papel importante a la hora de formar un mercado en el cierre del año. La ACG bajó 1,37% la referencia de los terneros hasta 140 kg a US$ 2,16 por kilo. Perdieron 0,95% los terneros de 140 a 180 kg a US$ 2,09 y los de más de 180 kg cayeron 0,51% a US$ 1,97 por kilo. Las categorías que tuvieron aumentos fueron los novillos de más de 360 kg 0,69% a US$ 1,46, las vaquillonas 0,68% a US$ 1,47 y las vacas de invernada subieron 0,87% hasta US$ 1,16 por kilo.