Como lo adelantara EL PUEBLO , en horas de la noche del miércoles, en la intersección de calle José Pedro Varela y Rincón, ocurrió un siniestro de tránsito, cuyo desenlace lamentablemente ha sido fatal, al fallecer el conductor del birrodado Yumbo Max, matrícula HIY169, quien fue embestido por el automóvil Fiat Siena, matrícula HTX123, conducido por un masculino mayor.

De acuerdo al parte policial de ayer, el automovilista circulaba por calle Varela con dirección al oeste, y al llegar a calle Rincón, observó a su derecha y no vio venir a nadie, por lo que prosiguió la marcha, visualizando de repente a un motonetista que venía sin luz, según la información policial, y debido a la proximidad, no pudo evitar colisionarlo, cayendo al pavimento y resultando, el motonetista, politraumatizado grave, con pase al tomógrafo y posterior ingreso a CTI, el cual, por su estado delicado no pudo ser averiguado, pero quien al parecer, circulaba por calle Rincón con dirección al sur, y al cruzar la intersección con calle Varela, fue colisionado por un taxi que circulaba a una alta velocidad por Varela hacia el oeste.

Al lugar concurrió personal de la Policía Científica, efectuando el relevamiento correspondiente; consultada la Dra. Alvez, Juez de 2do. Turno, dispuso: “Forense, el conductor del taxi permanezca detenido, se lo averigüe en actas al igual que a a la testigo, relevamiento de vehículos y lugar por parte de la Policía Científica, los mismos permanezcan incautados, se la mantenga enterada de la salud del lesionado. Conducción hora 13:00 del conductor del taxi, citación de testigo y de un familiar directo para dicha sede judicial, antecedentes”.

En horas de la tarde de ayer, se comunicó telefónicamente por personal médico del Hospital Departamental de Salto, el fallecimiento del motonetista que se encontraba internado. Por otra parte, el conductor del otro vehículo, tal como estaba dispuesto, fue conducido a la sede penal donde se cumplieron las actuaciones del caso.