UN ADIÓS

Así tituló la noticia el pasado lunes Montevideo Portal. Y así la desarrolló: “Pintor y escultor, se había radicado en Francia en 1963. El pintor y escultor uruguayo Bolívar Gaudin, miembro del movimiento artístico MADI, falleció el sábado a los 85 años en París, informó el lunes su hija. «Murió de una enfermedad neurodegenerativa», en la residencia medicalizada donde vivía desde hacía dos años y medio en la capital francesa, explicó por teléfono a la AFP su hija Lidia Gaudin. Gaudin, instalado en Francia desde 1963, era miembro del Madi, una corriente basada en el arte geométrico y fundada por su compatriota Carmelo Arden Quin, en 1946 en Buenos Aires. El Madi «es mucho más prometedor que cualquier otra rama, cualquier otra disciplina del arte abstracto geométrico, porque se dirige primero a la salida del marco tradicional, hacia el exterior, en vías de conquistar el espacio circundante», dijo el artista en una entrevista a la AFP en 2010. Gaudin se fugó de su casa en Uruguay a los 14 años y llegó a Argentina, donde estudió Historia del arte y conoció a muchos artistas, recordó su hija. Luego «trabajó en el Teatro Solís en Montevideo e hizo muchos viajes entre Argentina y Uruguay». Fue durante una gira con actores del Teatro, donde se encargaba de la escenografía, que el artista conoció París. «Siempre había deseado quedarse en París porque para él era la capital del arte» y allí permaneció, dijo Lidia Gaudin. Añadió que muchas obras de su padre están repartidas en galerías de varios países, como Estados Unidos e Italia. El año pasado, Gaudin expuso por última vez, en el marco de una muestra colectiva en París.

Lo que dijo EL PUEBLO en 2011

En ocasión de inaugurarse la Bienal de Artes Plásticas aquí en Salto en el año 2011, Gaudín estuvo presente y lo que siguiente es textualmente lo que comentó EL PUEBLO en dicha oportunidad, bajo el título “Bolívar Gaudín asistió a la inauguración de la Bienal de Artes Plásticas en Salto. Volvió desde Paris y estuvo en EL PUEBLO”: Reconocido artista plástico nacido en Salto en el año 1932, si bien se encuentra radicado en París, Francia desde hace 48 años, siempre vuelve por dos razones, primero por exposiciones y además por familiares que tiene en Salto y Montevideo. Bolívar Gaudín es un artista reconocido a nivel internacional y sus logros lo acreditan suficientemente como para ser considerado un maestro esencialmente en el denominado “Arte MADI”. Forma parte del Movimiento Madi internacional, que está integrado por más de 100 artistas de diferentes países, Hungría, Argentina, Uruguay, Italia, Japón, entre otros. Los trabajos de quienes integran este movimiento consisten básicamente en salir del cuadro tradicional y realizar otras formas, trabajan en madera sintética, plástico, pinturas acrílicas, acero, etc. Buscan realizar figuras inventadas, “Solamente la forma ya es una escultura”, indicó Bolívar. Consultado acerca del tiempo que lleva realizar cada una de las obras expresó que “En el arte no hay tiempo definido de realización, entendemos que no es una producción continua, no somos máquinas”. Actualmente tiene exposiciones en Buenos Aires, y en tres ciudades de Italia. Ha realizado decenas de exposiciones en Francia, Italia, España, Suiza y Alemania, Argentina, Uruguay, Brasil, entre otras.

Su historia: Con 16 años se fue a Buenos Aires, donde estudió en una escuela de artes y oficios, volvió y comenzó a pintar, asistió a cursos de pintura en nuestra ciudad, después se fue a Montevideo, además realizó la primera exposición que se hizo en la calle en Salto, fue en el año 1952 en el piso exterior del Banco Comercial y después otra en el Parque Harriague, cuando recién se fundaba. Posteriormente organizó una exposición en un café en Montevideo, eso tuvo mucha repercusión porque era la primera vez que se hacía una muestra importante, expuso acuarelas. Luego trabajó en el Teatro Solís hasta el año 1963, hasta que se fue a Europa. En ese momento tenía 30 años, se fue por un mes y regresó a Uruguay la primera vez a los 8 años de su partida y la segunda a los 30 años. Tiene una hija francesa y un hijo italiano. Con su sencillez y simpatía, el acento de la voz que no se le olvida porque siempre que puede habla en español, manifestó que a través de este medio “Quiero dejar un saludo a todos mis amigos que no he visto porque se han cambiado de lugar, de vida, después de tantos años” y agregó que pronto piensa volver.

El Arte Madi: La corriente denominada “Arte MADI”, es el “arte geométrico, aunque extremando sus premisas, los artistas MADI concretaron la ruptura de la ortogonalidad del cuadro – que perpetuaba el fantasma de fondo y figura en su nuevo esquema de núcleo y campo – para proponer el marco recortado”.