Ing. Francisco Cano (Nacional)

A la pasada sesión del Consejo Superior en la Liga Salteña de Fútbol, no le faltó brote de polémica, cuando el delegado de Saladero reclamó que se especificara respecto a que «el dinero donado por Lima será de uso exclusivo para el Consejo Único Juvenil y el Fútbol Femenino».

El presidente de la Liga replicó que «se dijo además, para lo que en la Liga se considerase como necesario, y no solo apuntando a esas dos áreas. Por eso es que la Comisión de Hacienda lo decidirá». El delegado de Saladero persistió en su foco de mira.

Fue el turno del Ing. Francisco Cano en nombre de Nacional, «porque en este caso hubo claramente ausencia de comunicación y sobre todo falta de claridad. Esa falta de claridad es la que genera los conflictos. Nosotros también siempre tuvimos entendido que ese dinero iría a parar al Consejo Único Juvenil y al Fútbol Femenino. No a otro fin».

Igualmente el representante tricolor deslizó sin más vueltas que «no necesito que me muestren 6 mil dólares para saber que el dinero en el momento que fuese iría a efectivizarse. En el caso de Nacional no pasó por la duda. Lo que aquí se prometió, sabíamos que se cumpliría. Ese no es el tema. El tema es dejar las cosas en claro, para que después la confusión no nos termine ganando».