Y sin dudas que ninguno quiere dar ventajas, cada uno de los equipos que participarán de la competencia del campeonato “Salteño” organizado por la Liga Salteña de Futsal se viene preparando de la mejor manera posible para debutar en unos días.

Se sabe que es esta una disciplina que requiere básicamente, más allá del conocimiento de las básicas, en lo que refiere a la estrategia de juego, de una preparación física acorde a lo que será suponemos, un campeonato por demás competitivo en ambas divisionales. La parte física resulta clave, a la hora de la producción en cancha, más allá de la calidad de los jugadores que integren cada plantel. Se puede contar con los mejores exponentes, pero sí físicamente el plantel no responde, a la larga queda claro que el objetivo no se cumplirá, esto es así, y no le busquemos más vueltas. Es por eso que parecería ser, cada uno lo sabe, entendieron el mensaje, y se vienen preparando lo mejor que pueden dentro de sus posibilidades para lo que se viene en unos días…el inicio del campeonato “Salteño” en las divisionales “A”, y “B” respectivamente.

DANIEL SILVEIRA

Los equipos participantes en la presente temporada

Aquí están, estos son

Divisional “A”

Ferro Carril F.C, Universitario, Chaná, River Plate, Atlético Arsenal, Ceibal, Salto Rowing, y Florida

Divisional “B”

Saladero, Parque Solari, G 5, Salto Uruguay, Atl. Juventus, Barcelona, Almagro, Tigre, Peñarol, y Dublín Central