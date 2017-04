Si bien resta bastante, la tendencia ya está marcada en cuanto a las posiciones en ambas divisionales

Y un poco esto es así, solo resta observar los números que hoy muestran ambas tablas, en cada una de las divionales, para darse cuenta que la tendencia está marcada, y a no ser por algún resultado sorpresivo que se registre de aquí al cierre, nos parece que los equipos que estarán definiendo ya prácticamente estarían decididos, más allá de la gran paridad que en algún caso existe entre varios de ellos, hablando específicamente de sus producciones futbolísticas en cancha, las cosas como son.

En la “A” solo falta el cuarto clasificado

Sin dudas es lo más claro que tenemos, de cara a la definición del campeonato en la división de privilegio, eso sin dudas. Chaná, Universitario y Ferro Carril serán tres, de los cuatro que estarán definiendo la temporada. Aquí solo resta conocer el nombre del equipo que se clasificará en la cuarta ubicación, y donde son varios los que aún mantienen chance real de conseguirlo.

Entre los tres primeros nombrados estarán los casilleros uno, dos y tres, donde cualquiera puede acceder aún a ganar la tabla del campeonato “Acumulado”, y luego tendrá la chance del partido extra si no gana la Liguilla.

Ahora faltará saber quién ocupará el casillero cuatro, y son varios (por no decir los cinco restantes) los que hoy mantienen chance clara, de Atlético Arsenal, Florida, River Plate, nos parece saldrá el cuarto clasificado, pero aún no podemos descartar a los dos últimos en tabla, Salto Rowing y Ceibal, está todo muy “apretado”, y la diferencia en puntos es muy escasa entre todos, habrá que ver … falta casi una rueda, nada está dicho.

En la “B”, Almagro depende de sí mismo

Esto es así y nos parece que si nada cambia, y los resultados a favor del equipo de Almagro se siguen sucediendo, todo apunta a que el equipo del “hospital” tiene todo a favor para quedarse con el primer ascenso en forma directa, para jugar la temporada que viene en la división de privilegio.

Almagro depende de sí mismo, si gana lo que resta asciende directo, habrá que ver la oposición del resto, básicamente hablando de los escoltas, que están allí muy cerca, y aún restan cuatro fechas para cerrar la fase regular. Sin dudas tendremos un cierre apasionante del campeonato en la divisional de ascenso, de aquí al final de la segunda (y última) rueda. Otro cierre realmente interesante también en la “B”, y por eso decimos, y lo sostenemos ahora más que nunca, cada partido, cada resultado, cada punto obetenido, puede ser pasaporte al objetivo planteado, así de simple, así de sencillo.