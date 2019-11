El domingo que pasó. La tristeza que fue dejando su secuela. El fallecimiento de Ramón Walter Rivas, desgarró hondamente, porque en definitiva los sentimientos se niegan a transformarse en plano secundario. No dejan de estar. Y están ahí. Ahí siempre.

*************

«El día del últimos adiós a Ramón no dejamos de entrenar. Hablamos lo que había que hablar. A todos nos shokeó y en algunos momento del partido o en muchos momentos, determinadas imágenes no dejaron de aparecer. Fue complicado para todos, pero hay que superar. La familia de Ramón nos pidió que fuésemos campeones, porque es lo que él quería. Si nosotros alcanzamos ese objetivo, para la familia será una felicidad especial, de repente distinta. También por el amigo que fue el Director Técnico nos jugaremos. A ese compromiso lo tenemos más que nunca».