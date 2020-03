«Carlitos se ha preparado y conoce la problemática de la gente»

Con Natalia Fleurquin. Médica Pediatra. Esposa de Carlos AlbisuMédico Otorrinolaringólogo – Candidato a la Intendencia de Salto por el Partido Nacional

Encontrándose dentro de las futuras candidatas a ser la esposa del Intendente de Salto, Natalia mantiene un perfil muy bajo.

Nos vimos gustosamente sorprendidos cuando aceptó la propuesta de entrevista para brindar una mirada desde su intimidad, a lo que es la trayectoria de su esposo como tal y como hombre de política.

Donde nos brindó la posibilidad de conocer a una mujer sensible y sumamente solidaria, apostando por la candidatura de su esposo y deseando ayudar en lo que le sea posible.

De la siguiente manera, conocimos un poco de ésa intimidad:

¿De dónde es oriunda?

De Salto. Cuando nací, viví en calle Larrañaga y luego nos trasladamos también en familia, aquí.

Divino lugar.

¿Cómo se conforma su familia sanguínea?

Por mi papá Pedro, mamá María Sara, siendo yo la mayor de cuatro hermanos, tres mujeres y un varón. Mi papá, trabajó anteriormente en una localidad del interior del departamento siendo Técnico Agropecuario y mamá es Profesora de Inglés.

¿Cómo recuerda su

infancia?

¡Divina!

Vivimos mucho tiempo en Palomas, hasta que llegó la época de Primaria, porque no había escuela rural. Comencé en la Inmaculada haciendo jardín y luego me trasladé a Colegio Salesianos, donde realicé Primaria y Secundaria hasta 4º grado, ya que no había 5º y 6º.

Luego realicé el bachillerato y me recibí en medicina, para luego continuar con la especialidad de Pediatría.

¿Qué valores han quedado inculcados de esa cuna familiar?

Guardo de mi familia, los mejores recuerdos.

En realidad la familia es para mí lo más importante, además nos llevamos divino, todos.

Y en cuanto a valores, todos.Mi mamá es muy católica y siempre nos inculcó la Fé. Ponerse en el lugar del otro, la amistad, en fin entre otras muchas cosas buenas.

Es una familia divina. Me llevo muy bien con mis hermanos, obviamente no cuando éramos chicos (sonríe), cuando peleábamos todo el día.

¿Qué anhelaba a medida que crecía?

En 4º de liceo, ya sabía que iba a hacer medicina.

Decidida por la carrera, comencé a probar, a ver qué tal me iba y me encantó. Además me fue bien.

Y luego para decidir la especialidad, sabía que iban a ser los niños, porque otra cosa no hubiera hecho. Me encanta Pediatría.

¿Cuándo conoce a

Carlitos?

Cuando tenía yo 15 y el 18 años. Comenzó todo en El Peñón, porque nos veíamos en cada baile, pero comenzamos de novios al cumplir yo los 16. Teníamos un amigo en común Álvaro, que apostó a nuestra relación y logró que nos arregláramos.

De todas maneras, Carlitos me había “fichado”, yo lo veía en la vuelta, pero nada más, hasta que comenzamos a salir y formalizamos yo con 16 y el con 19 años.

¿Qué le fue convenciendo de aceptar esa relación?

Él era bueno y lo sigue siendo (sonríe). Con un humor fabuloso, nada lo supera, re buena persona.

Eso me enamoró de él.

Y nos llevábamos muy bien desde el comienzo.

Estuvimos 8 años de novios, para hacer la última parte de la carrera juntos.

Él me propone casamiento y al llegar al último año, nos casamos. Hoy ya contamos con 20 años de matrimonio.

¿Cómo se conforma su familia?

Carlitos y yo, contamos con tres hijos: Martina que es la mayor con 19 años, estudia medicina, Ignacio que tiene 12 años y concurre a Secundaria y Benjamín que tiene 11. ¡Divinos mis hijos!

¿Alguien más interesado en la medicina?

Ignacio. Pasa alguna circunstancia que llegue a su conocimiento y él se interesa. Pregunta y consulta hasta quitarse dudas.

¡Es que es Carlitos en miniatura! (Sonríe).

¿Cómo vivió esa inclinación de su esposo por la política?

Comenzó hace unos 15 años.

De todas maneras, siempre anduvo siguiéndole los pasos a su papá, que fue Jefe de Policía. Siempre le ha gustado y entiendo que su vocación nace de muy jovencito.

¿Qué fue lo primero que realizó en política?

Fue Carlitos Silva quien le hace un llamado para reunirse y conformar una lista.

Luego fue Edil.

Y en su recorrido político, llega a la Dirección de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto y fue últimamente elegido Delegado en CTM, Salto Grande. Siempre le ha gustado trabajar por la gente y ha puesto todo de sí, remándola y remándola para llegar hasta acá.

¿Cómo ve hoy su candidatura a Intendente?

Él está feliz y entregado a la política.

Y puedo decirte sin siquiera mirar una sola encuesta hasta acá, que creo firmemente ha hecho junto a su equipo, un muy buen trabajo.

Consiguiendo que mucha gente los siguiera, siempre trabajando y trabajando, para hacerse conocer y ha logrado que hoy la gente lo conozca mucho más. Cuando en principio me lo planteó, y no es que la política no me guste, tenía muy claro que había que sacrificar muchas cosas.

Uno expone muchas intimidades que ya dejan de serlo. Y eso era lo que a mí no me atraía.

Incuso pensé que sacrificaría su profesión, pero él estaba decidido y continuó.

¿Cómo es su carácter?

Si lo vieras…

Como le encanta lo que hace, nunca lo vamos a ver de mal humor.

Haciendo medicina durante todo el día, la gente le pide autorización incluso para números fuera de los que ya dió y no tiene ningún problema.Haciendo los recorridos en los barrios, aunque él llegue agotado, nunca se va a quejar, debido a que es su vocación.

Muchas veces me imagino, en cuantas situaciones se verá envuelto, porque como soy Médica Pediatra, trabajo en Policlínicas de Salud Pública y tengo contacto con la gente, palpando la problemática y a simple vista se puede notar las carencias de la gente.

Entonces pienso, que de tratar con personas todo el día, por medio de la medicina, continuar con la problemática social, no es fácil.

Porque va a tener que resolverla.

¿Cómo es el apoyo que usted le brinda?

Si bien no soy muy activa políticamente, pero charlamos de todos los temas, él me pregunta que me parece una u otra cosa y entiendo que cuenta con mis opiniones. Pero no estoy detrás de él. Yo lo que hago, es mi trabajo en la medicina que me encanta y me ocupo de los niños. Pero cuenta con mi apoyo, en todo lo que él quiera hacer.

Aunque es todo un desafío, porque es mucha carga horaria y trabajo constante.

¿Qué ha perdido con la candidatura?

La intimidad. Totalmente.

Soy súper vergonzosa, de un perfil muy, muy bajo. No me gusta para nada trascender, figurar y al estar dentro de casa, está todo bien.

Pero al salir, como que me siento expuesta. Porque la gente me ubica o me relaciona como me pasa en las consultas muy seguido.

Y el trato con la gente carenciada, hace que vean en mí, como una puerta abierta a las soluciones que necesitan.

Como que yo puedo resolverlas y uno se siente totalmente limitada.

En cambio, en caso de que Carlitos salga electo, cuento con esa tranquilidad de poder solucionar más cosas, que sé que la gente necesita y encantada pondría mi granito de arena.

¿Que ha ganado?

Sentirme orgullosa de Carlitos.

Que la gente me hable re bien de él, de cómo actúa.

Y verlo a él, feliz…

¿Cuáles son las condiciones que le ve como Intendente?

Obviamente, uno no puede ser muy objetiva (sonríe).

Pero creo firmemente que lo que yo me fijaría de un candidato, es como es como persona. Y lo sé muy buena persona. Humano, joven y con una energía impresionante. Tiene un equipo entero preparado, que lo rodea. Y tiene además, muy buena relación con la gente.

¿Le gustaría contar con un rol social?

Tal vez que con mi rol de médica, pueda ayudar bastante.

Seguiría como hasta ahora, pero con más alcance a solucionar problemas sociales.

Y me encanta además. Pero no tengo una personalidad para figurar.

Me gusta más el anonimato. Es por eso que no aparezco mucho en la campaña.

¿Con que disfruta?

Con el trabajo, que me encanta.

Y estar en mi casa…con mi familia, o con amigos… no saldría de allí.

¿Por qué tiene que ser Carlitos Albisu el Intendente de Salto?

Porque se ha preparado, conoce la problemática por el trato con la gente.

Porque tiene toda la energía. Y con la energía y personalidad que tiene, los problemas no lo van a desbordar.

Él siempre le encuentra el lado positivo a todo y por supuesto, cuenta con un gran equipo como apoyo.

¿Cuál es su mensaje a la Mujer de hoy?

Pienso que todas las mujeres, debemos ser no dependientes.

Trabajar, estudiar. Plantearse objetivos y cumplirlos. Aquellas que tienen hijos, cuidarlos mucho, porque ellos siguen ejemplos. La mujer debe buscar su lugar, haciendo lo que desea. Pero creo firmemente, que la mujer de hoy, tiene mucho más lugar en todos lados. ¡Y hay que darle siempre fuerza y confianza a la Mujer!

*** Cilantro ***

Esta planta es muy popular en muchas cocinas de todo el mundo por su aroma.

Es originaria de Asia, su nombre científico es Coriandrum sativum, también llamado coriandro (aunque este se usa para referirse a las semillas), culantro europeo o perejil chino.

Algunas mujeres que amamantan, usan cilantro para aumentar el flujo de leche.

En los alimentos, el cilantro se utiliza como especia culinaria y para prevenir la intoxicación alimentaria.

El cilantro puede bajar el nivel de azúcar en la sangre y ayudar a matar algunos parásitos, pero actualmente no hay suficiente información para saber cómo el cilantro funciona exactamente para estos usos medicinales.

En la fabricación, el cilantro se utiliza como agente saborizante en medicamentos y tabaco y como fragancia en cosméticos y jabones.

Beneficios

El cilantro se usa para problemas digestivos incluyendo malestar estomacal, pérdida de apetito, hernia, náusea, diarrea, espasmos intestinales y gases intestinales.

También se utiliza para tratar el sarampión, las hemorroides, los dolores de muelas, y el dolor articular, así como las infecciones causadas por bacterias y hongos.

Usos Estreñimiento.

Síndrome del intestino irritable (SII).

Malestar estomacal.

Pérdida de apetito.

Espasmos.

Gas intestinal (flatulencia).

Diarrea.

Infecciones bacterianas o micóticas.

Sarampión.

Hemorroides.

Dolores de muelas.

Náuseas.

Hernia dolorosa.

Dolor articular.

El cilantro es un estimulante aromático, un carminativo (remedio en la flatulencia) que estimula el estómago y los intestinos. Generalmente es beneficioso para el sistema nervioso. Su uso principal es en el enmascaramiento de medicamentos sucios, especialmente purgantes, donde tiene propiedades anti agarrotamiento.

Mascarilla de cilantro

Ingredientes

Un puñado de cilantro fresco

Una taza de harina de avena

Media taza de leche (elígela entera si tienes la piel seca y desnatada si la tienes mixta o grasa)

Pica el cilantro y viértelo dentro de un bols.

Añade la leche y la harina de avena.

Remueve muy bien los tres ingredientes hasta formar una especie de pasta.

Una vez lista, extiende la mascarilla sobre el cutis limpio, sin que esta cubra el contorno de los ojos y de los labios.

Deja que el producto haga efecto sobre tu rostro durante unos 15 minutos.

Transcurrido ese tiempo, acláralo con abundante agua templada y sécate la piel con suaves toques con una toalla.

Pon en práctica este truco una vez a la semana para obtener mejores resultados.

Croquetas al cilantro

1 Cebolla de verdeo

ajo

1 pollo

Jugo de limon

3 cuh. Aceite de oliva

1 Zuccini

1 Morron rojo

1 Zanahoria

1 Cebolla roja

1 taza de leche

Sal y pimienta a gusto

1 taza de caldo

1 Taza de harina de maíz

Aceite c/n

1 Taza de mayonesa

3 cuch. Cilantro picado

1 cuh. Jengibre

Preparación:

Picar la cebolla de verdeo, el ajo. Colocar el pollo en una placa para horno ligeramente aceitada y rociar con el jugo de limón y una cucharada de aceite de oliva. Agregar los vegetales picados y cocinar en horno precalentado.

Retirar la placa del horno, desmenuzar el pollo y reservar. Cortar el zucchini, el morrón, la zanahoria y la cebolla colorada en cubitos muy chicos y cocinarlos en una sartén profunda con el aceite de oliva restante, unos 5 minutos. Salpimentar. Para la polenta, hervir en una cacerola la leche y el caldo. Incorporar una taza de harina de maíz en forma de lluvia y cocinar un minuto, sin dejar de revolver, no debe secarse. Salpimentar

Mezclar la polenta con la carne elegida y los vegetales cocidos. Hacer bolitas y empanarlas con la harina de maíz extra. Freírlas en abundante aceite caliente, hasta que estén doradas

Para la salsa: mezclar la mayonesa con el jugo de limón, el cilantro, el ajo, el jengibre y todo picado, salpimentar y colocar en un bols chico. Servir las croquetas en un plato, acompañadas con el bols de salsa.