Acuérdate de soltar el vaso

Cuento

Un psicólogo, en una sesión grupal, levantó un vaso de agua. Todo el mundo esperaba la típica pregunta: «¿Está medio lleno o medio vacío?» Sin embargo, preguntó: – ¿Cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos.

El psicólogo respondió: «El peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, es siempre el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado, y más difícil de soportar se vuelve.»

Y continuó: «Las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento, son como el vaso de agua. Si piensas en ellos un rato, no pasa nada. Si piensas en ellos todo el día, empiezan a doler. Y si piensas en ellos toda la semana, acabarás sintiéndote paralizado, e incapaz de hacer nada.» ¡Acuérdate de soltar el vaso!

https://psiqueviva.com/

“Confío en la propuesta de “Blardoni Intendente” por su honestidad, compromiso, sensibilidad y empatía con los problemas de la gente”

Con Beatriz de Rezendes. Esposa del Empresario Francisco BlardoniCandidato a la Intendencia de Salto por el Partido Nacional

Con recuerdos imborrables de una niñez que el departamento de Salto le ha permitido transitar, Beatriz ha incursionado luego en nuestro medio empresarial. Para brindar así, un apoyo sustancial en el múltiple quehacer de su esposo Francisco.

Haciéndole frente a los desafíos que se fueron presentando y apostando a despejarlos con seguridad y dedicación.

Hoy conforma junto a su esposo, una gran familia unida y asegura ser feliz con solo contar con ello. Valorando en Francisco el espíritu solidario que lo caracteriza, decide acompañarlo en su candidatura a la Intendencia de Salto, intentando involucrarse.

Y apoyando a tantas mujeres de la agrupación que hoy dicen presente, se siente convencida, que de poder aportar su “granito de arena”, sin dudas lo hará.

Al dialogar sobre su mirada a la candidatura de Francisco y a estos tiempos de política, comenzamos consultándole:

¿De dónde es oriunda?

Soy salteña, nací en la casa de mis padres en calle Joaquín Suarez Nº 29. Cuando tenía 4 años nos mudamos a calle Amorin, dónde hoy aún vive mi mamá.

¿Cómo recuerda su infancia?

Mi infancia fue muy feliz. ¡Inolvidable! Siendo la menor de seis hermanos. Convivíamos con mi abuela paterna y mi casa siempre estuvo abierta para recibir a cualquier persona que se acercara.

Mis tíos, primos, la barra de vecinos y compañeras del Colegio Inmaculada Concepción, no fueron ajenos a contribuir con tan hermosos recuerdos de la niñez.

¿Qué valores fueron inculcados en su familia?

En mi adolescencia era muy sociable, me gustaba el trabajo de voluntariado, siempre fui muy sensible a todo lo que tuviera que ver con los trabajos comunitarios, algo que heredé de mi padre que hizo tanto por la gente.

Primero desde su lugar docente y luego ayudando a los más necesitados desde la Caja Popular, que luego fuera el Banco de Salto, así como en otras organizaciones sociales de las que participaba

¿Cuál fue su mayor anhelo mientras crecía?

Mientras crecía tenía la figura de mi madre, contenedora, amorosa, activa.

Me hacía soñar, con un día tener una familia conformada en esos pilares.

Cómo toda joven, me gustaban los desafíos, quería estudiar Medicina, independizarme económicamente. Estudié en UTU Secretariado Comercial, Inglés y clases de Piano y comencé a trabajar a los 16 años. Muchos sueños quedaron truncos por la pérdida tan anticipada de mi padre. Había que ayudar y aportar a la familia, cuatro hermanos estudiando lejos en la Universidad

Y mi hermana y yo (las menores) pusimos el hombro para que todos pudieran llegar. Lo hicimos con mucha alegría y esfuerzo pero nada nos impidió vivir una etapa de mucha felicidad.

¿Cómo conoce a su esposo?

Lo conocí hace 42 años por medio de un amigo en común con quien yo trabajaba, nos enamoramos y nos casamos al año y medio.

¿Cómo vivió su determinación de ser político?

Como toda decisión se habló mucho en familia.

No lo veíamos nosotros conveniente ni necesario.

Una actividad que requiere mucha dedicación, esfuerzo personal y familiar, con muchas ausencias a las que no estábamos acostumbrados.

Sin embargo un inesperado diagnóstico de salud que superó rápidamente, nos hizo pensar que en la vida se debe hacer lo que uno siente y desea y en eso nadie tiene el derecho de cercenar la voluntad del otro.

¿Cómo es hoy su sentimiento al verlo candidato a Intendente?

Lo veo con mucho entusiasmo haciendo lo que le gusta. Anteriormente había estado desde otro lugar militando en el Partido Nacional con Omar Castro, luego con Luis Leglise, no teniendo la visibilidad ni exposición de hoy en día pero entregando su aporte.

Lo veo convencido y comprometido y con muchas ganas de hacer por los demás.

¿Qué cree haber perdido y ganado en este tiempo transcurrido?

No creo ni una cosa ni la otra, no se trata de perder o ganar. Se trata de aportar a la comunidad para una mejor calidad de vida de todos los salteños.

¿Cuáles son las condiciones que observa en él, para ser el gobernante de Salto?

Sé de su gran capacidad de trabajo, de su honestidad y experiencia. Es un gran luchador, se inició en el trabajo con 12 años cuando comenzaba el liceo.

De familia italiana muy humilde se afincaron en el barrio Baltazar Brum (Cerro). Su padre” Don Pancho”” fue su gran maestro.

Le enseñó todos los oficios, carpintería herrería, techador, etc., pero por sobre todas la cosas le inculcó el valorar el trabajo como fuente de superación.

Con mucho esfuerzo logró desarrollarse, establecer una empresa y dar trabajo a muchas familias. Valoro su espíritu solidario atento a las necesidades de su gente y su generosidad.

¿Cuál es la forma en que lo apoya?

Apoyo desde mi lugar en la familia supliendo ausencias, haciéndome cargo de algunas cosas que anteriormente a él lo ocupaban.

Hoy me he puesto un objetivo, conocer y unir a las mujeres que apoyan su candidatura, saber de sus preocupaciones, sus necesidades; aprender mucho de ellas. Son mujeres fuertes, de todos los lugares, que hacen un trabajo silencioso, muy valioso.

Son portadoras de las necesidades de muchas familias de las que hay que ocuparse. Hay muchas herramientas que desde el equipo técnico se pueden brindar. Es tiempo de hacerse cargo de ello y quiero ser parte.

¿Cuál cree que es el rol de la esposa del Intendente?

Tengo muy claro que la ciudadanía vota su” Intendente”, su programa y su gestión. No me cabe la denominación “Primera Dama”, no la aspiro ni la entiendo de esa manera.

Soy una persona muy observadora, tengo una visión muy objetiva de las cosas muchas veces un tanto desafiante.

Esto me ha permitido que en la vida pueda dar mi opinión acerca de algunas cuestiones con total libertad y también de ser escuchada con respeto. Entiendo que desde mi autenticidad puedo dar un aporte valioso y desinteresado en cualquier gestión que se me encargue.

¿Le gustaría contar con un rol social?

Me considero una “militante social “desde todos los tiempos.

Mi formación en valores y mi experiencia como madre de una persona con discapacidad, me han dirigido la mirada a un solo lugar: “la de los más vulnerables”.

Hace más de 35 años que busco las oportunidades de involucrarme activamente en toda organización que tenga a la “persona como centro”. No quisiera hacer de este espacio una exposición de méritos o currículum. La gente de Salto me conoce y aseguro que este es mi espacio, mi lugar, del que nunca me voy a apartar.

Si puedo aportar a mejorar la calidad de vida de la gente, lo haré con el compromiso y convicción de siempre.

¿Con qué disfruta hoy

usted?

De cosas muy sencillas pero valiosas.

Lo primero es tener salud y la familia unida alrededor de una mesa. “Nada comparable a esto”.

Me gusta la naturaleza, la música, el baile, los paseos en familia. En definitiva, disfruto de cada día que me regala la vida.

¿Cómo se conforma su familia?

Por mi esposo, tres hijas, dos yernos, tres nietos: una niña y dos varones y mi mamá que cuenta con 95 años.

¿Por qué debe ser su esposo el próximo Intendente?

Confío en la propuesta de” Blardoni Intendente” por su honestidad, compromiso con la gestión, sensibilidad y empatía con los problemas de la gente.

Conozco y sé de su capacidad para sobrellevar situaciones adversas y transformarlas en oportunidades de desarrollo.

Lo ha hecho siempre y esa experiencia adquirida, la volcará en la gestión municipal.

Su valor agregado es que no usaría su posición de Intendente para ganarse un prestigio político, personal, o monetario.

¿Un mensaje a la mujer de hoy?

La mujer de hoy necesita más que nunca estar a la altura de los cambios que la sociedad nos impone.

Cada día vemos más mujeres ocupando lugares de prestigio tanto en el desarrollo de sus trabajos como en política.

Los movimientos feministas no son nuevos, datan de mucho tiempo y han logrado que la mujer acceda a muchos derechos sustanciales que históricamente se le han negado, en su empoderamiento.

Sabemos que queda mucho por hacer, y que la consigna hoy es “Generación- Igualdad” en las oportunidades de acceso al trabajo, en las remuneraciones, en las cuotas paritarias.

Me solidarizo con esas mujeres que sufren violencia de género, a las que no se respetan por pensar diferente, las que sufren pobreza y marginación.

Celebro también la lucha de tantas mujeres “invisibles” que han hecho posible estos logros y nadie reconoce.

Celebro mucho más aún la mujer que conquista el mundo por sus talentos y virtudes, la mujer que gesta vida, la que respeta y no agrede, la que acompaña al hombre y no lo desvaloriza, la que defiende su género sin caer en groseras manifestaciones, porque ellas si, NO me representan.

*** Propiedades nutricionales de la Espinaca***

Hoy, conoceremos cuáles son sus cualidades y sus beneficios, para lograr borrar mitos, como por ejemplo de que es muy rica en hierro y por ese motivo se la conoce como la planta del poder.

Es una planta anual, de la familia de las amarantáceas, cultivada como verdura por sus hojas comestibles, grandes y de color verde muy oscuro.

Su cultivo se puede realizar en cualquier época del año y se puede consumir fresca, cocida o frita.

Previene enfermedades de la vista como las cataratas y la degeneración macular. Son ricas en antioxidantes, luteína y zeaxantina, compuestos vegetales que ayudan contra el daño que provoca la luz solar en nuestros ojos.

Beneficios

Fortalece los huesos.

La espinaca es una buena fuente de Vitamina K, la cual, funciona en la retención de calcio en la matriz ósea, lo que conduce a la mineralización ósea. Aparte de esto, otros minerales como manganeso, cobre, magnesio, zinc y fósforo también ayudan en la construcción de huesos fuertes

Dentro de los minerales se destacan el calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso y fósforo.

En cuanto al contenido de vitaminas, la espinaca es rica en vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K, como así también vitaminas del grupo B ( B6, B2, B1) y ácido fólico (vitamina B9).

Una taza de espinaca cocida tiene el triple de calcio que una taza de espinaca cruda.

Mascarilla

Tratamiento para combatir la sequedad

La vitamina E es uno de los componentes destacados del poder embellecedor de la espinaca.

Este nutriente, presente en los extractos de este vegetal, ayuda a rejuvenecer los tejidos cutáneos y a combatir la sequedad. Su adecuada absorción contribuye a retener el agua y disminuye la presencia de células muertas.

Ingredientes

1 taza de leche con su grasa (250 ml)

10 hojas de espinaca de tamaño medio

Debemos poner a hervir todo junto durante unos 3 minutos. Transcurrido este tiempo, tendremos que sacar del fuego y retirar las hojas a un plato aparte. Pasaremos la leche a un frasco.

Aplicación

El tratamiento consistirá en aplicar las hojas de espinaca en la cara y en zonas como el cuello. Es recomendable que sequemos nuestra piel dando toquecitos, pues así no arrastraremos ni irritaremos nuestro cutis.

Se obtienen buenos resultados con este procedimiento siempre y cuando se use durante unos 7 o 15 días. Se debe hacer una vez al día y al acostarnos.

Pastel de hojaldre con espinacas

En un molde redondo, pon una lámina de masa de hojaldre de manera que sobresalga generosamente por los lados.

Rellena con espinacas frescas salteadas, rodajas de tomate asadas, jamón cocido y queso rallado.

Cubre con huevo batido.

Dobla los bordes de la masa hacia dentro y únelos para cerrar el pastel. Pincha la superficie con un tenedor varias veces y hornea 40 minutos a 180°, hasta que el hojaldre esté hecho y dorado.

Mmmmm, riquísimo!!