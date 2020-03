Inicia mañana la 11ª fecha del campeonato «Salteño» en ambas divisionales

Y sin dudas esto es así, se viene otra fecha clave a partir de mañana en el Futsal local. En la jornada del pasado martes a la noche, como lo bien haciendo habitualmente, se reunió la Liga Salteña de Fútbol Sala, donde posterior a tratar temas de orden, ya se procedió a la fijación de los detalles para una nueva fecha del campeonato «Salteño» en ambas divisionales de competencia. En esta caso, y en esta fecha que se disputará entre los días sábado, y domingo próximos, son varios los partidos destacados en ambas divisionales. Tal cual lo informábamos oportunamente, con los resultados conocidos, y las victorias conseguidas en esta fecha por los equipos de Dublín Central (B), y el equipo de Almagro (A), ahora cada división tiene un líder en solitario. En la jornada de ayer a la noche, en dos de los partidos que destacados que completaban la disputa de la décima fecha del campeonato «Salteño» de Fútbol Sala, Almagro derrotó a Tigre en cifras de 6 a 5, y en otro de los compromisos destacados, fue empate entre Ferro Carril vs Florida con scorer 8 a 8.

Sin dudas en la fecha que viene, en la división principal son dos, los partidos que se destacan por sobre el resto, ya que se deberán enfrentar en la que viene Ferro Carril vs Almagro, y Chaná vs Tigre, y no menos importante será el compromiso que enfrente al escolta Saladero ante Nacional. Con el resultado del juego destacado y la victoria en favor de Almagro ante el «felino», ahora el equipo del «Hospital» queda ubicado cómo único puntero del campeonato en la división principal al cabo de la segunda fecha (2ª rueda), pero deberá enfrentar al siempre candidato Ferro Carril en la que viene.

Divisional de ascenso 11ª fecha

El puntero de la «B» enfrenta a otro de los candidatos en el ascenso

Alerta «rojo» para Dublín Central

Haciendo referencia a los resultados en la divisional de ascenso, como decíamos volvió a ganar Dublín Central en cifras de 12 a 6 a su similar de Gèneve 5, y el equipo de San Eugenio hizo lo propio ante Progreso en cifras de 7 a 6, por ende ahora la tabla de posiciones en la «B» tiene a Dublín Central cómo único puntero, y a San Eugenio cómo escolta en solitario. En el caso de la «B», y en la fecha que inicia el próximo sábado, sin dudas el partido que sostendrán el puntero Dublín Central ante Ceibal es el destacado, pero también importa el compromiso que enfrentará a Salto Rowing vs Progreso entre otros.

Ferro Carril vs Almagro, y Chaná vs Tigre destacados en la («A») .

Saben lo que se juegan

Un fecha distinta, porque en dos de los partidos se enfrentarán cuatro firmes candidatos a luchar por el título de la temporada 2019 – 2020 del Futsal a nivel local. Lo habíamos anunciado e informado oportunamente, era el partido destacado de la fecha pasada en la divisional «A», un gran partido disputaron anoche los equipos de Almagro y Tigre, en lo que sin dudas fué el juego destacado de esta décima fecha, ya que se enfrentaban los dos punteros que hasta anoche tenía la divisional de privilegio «A», al final la victoria quedó en manos del equipo de Almagro (6 -. 5), resultado que le permite al equipos del «Hospital» liderar en solitario. Ahora en la que viene se enfrentan Ferro Carril vs Almagro, otro partido clave para ambos, porque si lo gana Almagro seguirá siendo puntero, pero sí lo gana el «franjeado» no solo volverá a quedar como escolta acortando diferencias, sino que hará sufrir variantes sustanciales a la tabla de posiciones según los otros resultados, ya que también en esta fecha se enfrentan Chaná vs Tigre en otro de los destacados y saliente de la fecha.

DANIEL SILVEIRA