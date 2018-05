Fútbol Sala fijación

Se conocen los detalles para la penúltima fecha del “Salteño” en ambas divisionales

Ahora se conocen los detalles para una nueva fecha, la penúltima de la fase regular del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales. Otra fecha calve, porque todos los partidos adquieren relevante interés, de cara a lo que será luego la última fecha del campeonato en su primera etapa.

Detalles de partidos

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Copa: “VJ Sunset”

Divisional “A”: Sexta fecha (Tercera rueda)

Divisional “B”: Décima fecha (Segunda rueda)

Viernes 11 de Mayo

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30.00 (Ingresan dos por $ 50.00)

Hora 22.30: CEIBAL vs FERRO CARRIL (“A”)

Sábado 12 de Mayo

Hora 21.30: SALADERO vs G5 (“B”)

Hora 23.00: BARCELONA vs ALMAGRO (“B”)

Domingo 13 de Mayo

Hora 17.30: PARQUE SOLARI vs SUD AMÉRICA (“B”)

Hora 19.00: HINDÚ vs DUBLÍN CENTRAL (“B”)

Hora 20.30: CHANÁ vs UNIVERSITARIO (“A”)

Hora 22.15: ATLÉTICO ARSENAL vs FLORIDA (“A”)

Lunes 14 de Mayo

Hora 22.00: NACIONAL vs SALTO ROWING (“B”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso