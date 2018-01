Por estos días, buena parte del mundo comenta, triste y sorprendida, la muerte de la gran artista irlandesa Dolores O’

Riordan, vocalista de la banda de rock The Cranberries. Figura insoslayable de la canción a nivel internacional, voz inconfundible del rock bien interpretado. Dolores Mary Eileen O’ Riordan Burton era su nombre completo; había nacido en la localidad de Ballybricken el 6 de setiembre de 1971 y falleció en Londres el pasado lunes 15 de enero. De su amplia discografía podemos destacar estos álbumes: Everybody else is doing it, so why can’t we? (1992), No need to argue (1994), To the faithful departed (1996), Bury the hatchet (1999), Wake up and smell the coffee (2001) y Roses (2012).

Pero este Enero

también deja otras cosas…

LA PARTIDA DE PADELETTI

Por ejemplo la muerte del poeta y artista plástico argentino Hugo Padeletti, acaecida este domingo 14, un día antes de cumplir sus 90 años. Había nacido en el entonces pequeño pueblito de Alcorta en 1928. Así presentaba él mismo,

cierta vez, la trayectoria de sus publicaciones: “En 1959 publiqué en Buenos Aires en la Editorial Cármina dedicada exclusivamente a poesía, dirigida por Sofía Maffei y asesorada por Ricardo Molinari, una pequeña selección (17 poemas) que titulé simplemente Poemas. Años después el Búho Encantado me publicó una hermosa, pequeña edición de 12 poemas con presentación de Angélica Gordischer. El libro por el que alcancé reconocimiento nacional fue Poemas 1960-1980 que publicó la Universidad Nacional del Litoral. Luego aparecieron poemas míos y una importante entrevista en el número 1 del Diario de Poesía y en números posteriores pude comprobar, con inesperado agradecimiento, que ‘le tout Buenos Aires’ había leído y valorado mis poemas. Siguieron Parlamentos del Viento (Rinzai, 1989), la Obra Reunida en tres tomos ‘La Atención’ que publicó también la Universidad del Litoral y que incluye parte de mi obra plástica y por último Dibujos y poemas 1950-1965 (Editorial Áncora, 2004)”.

Y ya que decimos

Argentina y Poesía…

GELMAN

También el domingo pasado, 14 de enero, se cumplieron cuatro años del fallecimiento de Juan Gelman, uno de los más reconocidos poetas del siglo XX. Había nacido en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, el 3 de mayo de 1930 y falleció en Ciudad de México, donde se encontraba residiendo desde hacía algunos años. Más de cuarenta libros entre poemarios, antologías y textos en prosa conforman su trayectoria, premiada nacional e internacionalmente, y traducida a las más diversas lenguas, en incontables oportunidades.

Y en Uruguay…

SIEMPRE PRESENTE ZITARROSA

Es casi inevitable que en enero se recuerde a la mayor figura uruguaya del canto popular, la zamba, la milonga y el

candombe: Alfredo Zitarrosa. El 17 de enero de 1989 (es decir que ayer se cumplieron 29 años) falleció a los 52 años de edad. “Estampa en la que bien se puede cifrar la figura del trovero oriental contemporáneo (…) A medida que pasa el tiempo, la imagen de Zitarrosa sigue el derrotero de esos mitos que la memoria popular enaltece; a la vez, al escucharle cantar, su arte vocal se encarga de que no sea el bronce sino el hombre y el artista quienes se hagan presentes” (Luis Bravo, “Voz y palabra – Historia transversal de la poesía uruguaya”).

Y estos otros

escritores también…

ESTRÁZULAS Y PUIG

Ambos nacieron un 9 de enero y en Montevideo. Salvador Puig en 1939 y Enrique Estrázulas en 1942. Estrázulas fue un narrador, poeta, ensayista, dramaturgo, periodista y diplomático. Parte de su obra publicada se compone de: seis libros de poesía, ocho novelas, cinco libros de relatos, cuatro ensayos y tres obras de teatro. Su obra más conocida y difundida es la novela Pepe Corvina, con la que se inauguró como narrador en 1974, obra que había surgido años antes como breve letra de canción que llegó a musicalizar y cantar nada menos que Alfredo Zitarrosa. Sus obras fueron traducidas al francés, inglés, griego, alemán y portugués. En tanto Salvador Bécquer Puig fue poeta y periodista. Entre sus varios libros sobresalen: Apalabrar (1980, prólogo de Eduardo Milán), Lugar a dudas (1984), Si tuviera que apostar (1992), En un lugar o en otro (2003) y Escritorio (2006). Salvador Puig falleció el 3 de marzo de 2009 y Enrique Estrázulas el 7 de marzo de 2016.