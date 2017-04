Al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2016/17, Uruguay exportó 34% más de carne de esta cuota

La cuota 481, que tiene como destino a la Unión Europea (UE), continúa mostrando aumentos positivos para Uruguay al cierre del tercer trimestre del ejercicio agrícola 2016/17.

El representante de la Federación Rural en la Junta del Instituto Nacional de Carnes (Inac), Guillermo Villa, dijo que Uruguay suma “exportaciones récord de carne enfriada a Europa”. “En los últimos tres años venimos creciendo un 22% promedio por año”, agregó.

Villa aseguró al portal Rurales El País que, a falta de pocos meses para cerrar el año agrícola de exportaciones cuota 481, Uruguay envió 11.752 toneladas de carne de alta calidad al bloque europeo, lo que significa 34% más en comparación con el ejercicio pasado.

Además, se prevé que la comercialización de carne cuota 481 continúe la evolución creciente y supere un año más al periodo anterior.

En cuanto a precios, la consultora Tardáguila Agromercados explicó que el valor medio durante este ejercicio promedia US$ 9.016 por tonelada, 1,8% menos que el promedio comercializado durante el mismo trimestre del año 2015/16 que cotizaba US$ 9.400 por tonelada. Aseguran que el valor se ha mantenido estable respecto a la referencia histórica, pero es la más baja desde que Uruguay participa en el contingente europeo.

Más allá de los números positivos para Uruguay en el cupo de carne de alta calidad, la incertidumbre sobre el futuro del mismo continúa incierto. Sin embargo, Villa afirmó que “el ruido es menor que hace un mes” y reiteró que desde la Junta de Inac son “optimistas que la cuota 481 no se va a perder, podría reducirse”, pero no lo considera “un diagnóstico apocalíptico”.

A fines de febrero el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, se había mostrado optimista en que la ganadería uruguaya pudiera utilizar, por lo menos, entre siete y nueve meses más la cuota cárnica de alta calidad con la Unión Europea, conocida como 481.

ALTERNATIVA NIPONA

Los avances para la apertura del mercado japonés vienen siendo muy favorable y “no hay nada que indique que no se vaya a abrir en el correr del año”, explicó Villa.

El representante de la Federación Rural en la Junta de Inac señaló que el país asiático puede ser una posible alternativa para la carne de alta calidad uruguaya, dado que es un mercado de consumo de buen nivel económico.

De todos modos, dijo que Uruguay tiene algunas imposibilidades que lo hacen menos competitivo.

Mientras que a la Unión Europea se ingresa con arancel cero dentro de la cuota, la entrada a Japón tiene una barrera impositiva de 38,5%.

Por el contrario, Australia tiene un tratado de libre comercio y en los próximos años va a alcanzar el ingreso con 23% de aranceles.

“Otro factor importante es la distancia del viaje y que la carne enfriada de alta calidad tiene una vida útil permitida por Japón de cuarenta días, o sea que estaríamos entrando con productos congelados”, finalizó.

Fuente El País.