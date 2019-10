El volante «celeste» (ex Peñarol) destacado por los medios españoles

El equipo español de Real Madrid sumó sus primeros tres puntos en la presente edición de la Champions League al derrotar 1-0 al Galatasaray. En dicho compromiso internacional, el jugador uruguayo seleccionado «celeste» (ex Peñarol) Federico Valverde fue una de las figuras en el equipo que dirige el francés Zinedine Zidane. Muchos medios españoles le dedicaron palabras de elogio para el futbolista la selección uruguaya, uno de ellos fue el diarioMarca, quien le dio su portada, pero además se refirió a su juego: «Siete recuperaciones, aunque 11 pérdidas, 44 pases, 35 buenos, y una presencia y un despliegue físico de los que no recogen las estadísticas. Ocupa mucho campo cuando defiende y es vertical, rápido e indetectable en las transiciones. Lo agradecen los delanteros y los defensas, los primeros asistidos, los segundos protegidos por el uruguayo». Otro que escribió sobre Valverde fue AS: «Zidane ya dio muestras de su predilección por el jugador uruguayo en los once partidos que dirigió el curso pasado: le dio minutos en siete de ellos, y la titularidad en cinco de los últimos ocho. Esa sensación se confirma esta temporada, pues el volante «celeste» ha sido parte del equipo inicial en dos de los tres partidos más importantes, ante Atlético y Galatasaray». Atodo 3esto, la prensa española ha sido coincidente en cuanto a elogiar la producción de Valverde, analizando que el volante uruguayo viene con crecimiento continuo, ahora es titular indiscutido, hasta llegar a pensar que a Luka Modric le costarà bastante recuperar la titularidad.