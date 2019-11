Buenos Aires, 28 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno de España Felipe González (1982-1996) consideró este jueves que si bien la gestión de Evo Morales como mandatario boliviano fue un acierto en el ámbito económico, tuvo la «tentación» de creer que era «imprescindible» y que podía «romper las reglas» y perpetuarse.

En su intervención en Buenos Aires en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, González se refirió a la crisis que afecta al país andino, originada tras los comicios del 20 de octubre, cuya victoria se adjudicó Morales, quien en medio de fuertes protestas en las calles y denuncias de la oposición por supuesto fraude acabó renunciando forzado por las Fuerzas Armadas.

«¿Qué errores cometió Evo Morales? Desde luego no los que cometió (Nicolás) Maduro (presidente de Venezuela)», aseguró el ex líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Para el político, Morales -que se encuentra asilado en México- hizo una gestión «que ha acertado por lo menos en la caja» y ha distribuido la riqueza.

«Pero tuvo la tentación de creer, como tantas veces en la historia, que como él era imprescindible, tenía que romper las reglas de juego de la Constitución y perpetuarse, y si eso fallaba… se para la contabilidad electoral y bueno… durante 24 horas no sabemos qué pasa pero sabemos qué pasa después», remarcó.

«Eso no se recuerda cuando se dice que ha habido un golpe. No es exactamente en el sentido un golpe, pero ha habido una vulneración de las reglas de juego, primero por Morales, que todavía nadie le ha dicho que el cementerio está lleno de gente que se creía imprescindible», añadió González.

En 2016, en un referendo los bolivianos le dieron a Morales el no a su aspiración para postular a un cuarto mandato, aunque poco después el Tribunal Constitucional avaló la reelección indefinida.

Sobre la situación que vive Latinoamérica y otras zonas del mundo, como Hong Kong o Cataluña en España, con diversas crisis de convulsión social, el expresidente español señaló que «ahora el carácter inmediato de la información» da la sensación de que «todo el mundo esta movilizado y ardiendo».

Sin embargo, recordó etapas históricas como 1968, con estallidos en la Universidad de California (EEUU), el «mayo francés» o en Checoslovaquia contra el régimen comunista con la primavera de Praga y en México «con lo que llamaba la dictadura perfecta del PRI».

«Hubo una movilización global antisistema, fuera cual fuera el sistema, y se incluía el sistema comunista», añadió.