CINCO GRANDES DE LA PANTALLA GRANDE

Además de poseer una belleza especial, fueron estrellas gigantes del séptimo arte, reconocidas hasta hoy en día; que les agradaba estar al pie del arbolito para esperar a Santa Claus y la llegada de un nuevo año. No fue un hecho

meramente promocional que estas tan lindas damas se tomaran fotografías relacionadas a las fiestas tradicionales. Hubo muchos artistas más que realmente lo hicieron, pero destacamos en esta reseña a tan solo cinco de ellas. De excelentes protagónicos que dieron que hablar a los espectadores de cada sala del cinéma que exhibía sus películas. Con un encanto que atrapaba cada escena, de figuras exhuberantes en varios de los casos, con un talento que descollaba, se encuentran en un orden casual, sin tiempo ni edad estas figuras del otrora Hollywood: Anita Ekberg, Ava Gardner, Gina Lollobrígida, Jayne Mansfield, y la exquisita Joan Crawford. Un verdadero quinteto de divas deslumbrantes. Un pedazo inmenso de aquel cine que muchos llamaron de culto.

ANITA, LA SUECA

Llegaba desde el frío, en Italia triunfó y desembarcó en Estados Unidos, participando en muchísimos certámenes de belleza.

Su nombre en las marquesinas era Anita Ekberg, pero en su documento de identidad, Kerstin Anita Marianne Ekberg, nacida en Malmô, Escania, Suecia, el 29 de septiembre de 1931, haciéndose bien conocida por su papel de Sylvia en “La dolce vita”, de 1960, la cinta de Federico Fellini. Desempeñó trabajos principalmente en Italia y se naturalizó italiana en 1964. Anita fue la sexta de ocho hermanos. Cuando tenía 17 años ya modelaba por pasarelas. En 1950, Ekberg acudió al concurso de Miss Malmö, a instancias de su madre, quien la llevó al concurso de Miss Suecia, que obtuvo. Posteriormente fue a USA para competir por el título de Miss Universo 1951, pese a que apenas hablaba inglés. Aunque no ganó el certamen, siendo una de las seis finalistas logró un contrato para mostrarse en algunos

largometrajes de Universal Studios. Siendo primera figura en Universal, recibió lecciones actorales, equitación y esgrima. Apareciendo brevemente en los filmes “Abbott and Costello go to mars”, y “The golden blade”, Anita dejó de asistir a muchas clases de drama, limitándose a andar a caballo en Hollywood Hills. Ella admitiría más tarde que fue malcriada por el sistema de los sets, y que malgastó su tiempo en diversiones, en lugar de buscar papeles más grandes. Una de sus pasiones fue “la blanca navidad” sacándose infinidad de instantáneas para demostrarlo, y enseñarlas a sus amistades. Dejó de existir a los 83 años, en Rocca di Papa, Roma, Italia, el 11 de enero de 2015. Con el paso del tiempo se convirtió en un símbolo sexual.

AVA LAVINIA: UN MITO

Se la veía adquiriendo motivos navideños que encargaba a través de periódicos y revistas, en tiendas de oportunidades. Se llamó Ava Lavinia Gardner, llegada a este mundo el 24 de diciembre de 1922, en Brogden, Carolina del Norte, dejando de existir a los 67 años en Westminster, Reino Unido, el 25 de enero de 1990. Actriz nominada a

los Oscar, considerada una de las grandes estrellas del siglo XX, y uno de los mitos de la cinematografía. Considerada sensacional por su exuberante y fotogénica belleza, se dice de ella que fue “el animal más bello del mundo”… Creció en el campo, en el seno de una familia muy pobre de cultivadores de tabaco y algodón, junto con sus seis hermanos, de los cuales ella era la más chica.

Cuando los hermanos aún eran pequeños, los padres Gardner perdieron la propiedad que tenían y su padreJonas se vio obligado a trabajar en un aserradero y su madre, Molly, como cocinera y ama de llaves en un colegio de Brogden. Su oportunidad llegó en 1946 con”Whistle stop” y “Los asesinos” con Burt Lancaster y Edmond O’Brien. Su magia quedó impregnada en el celuloide.

GINA y SUS 89 AÑOS

Su hobby fue coleccionar diferentes papá noel en el mundo. Los tenía por millares y de todos los sitios.

También los mostraba en sus fotos. Nacida en Subiaco, Lacio, Italia, el 4 de julio de 1927, se llama Luigia Lollobrigída, y se le conoce como Gina Lollobrígida. Mientras su pasión por las fiestas navideñas crecía, fue reconocida con diversos honores: Cinco distinciones David de Donatella y un Globo de Oro. Eterna rival de la Loren, logró tal fama como actriz que sería llamada en Italia, “La Lollo”. Según sus propias declaraciones, se hizo profesional por una serie de casualidades; su vocación inicial era la de la dedicación a las artes plásticas. El debut de Gina en Hollywood fue en “Beat the devil”, 1953, de John Huston, filmado en Italia, donde compartió marquesinas con Humphrey Bogart y Jennifer Jones. La etapa de esplendor de Gina Lollobrigida en el cine duró unos quince años, entre mediados de la década del ’50 y principios de los ’70.

LA RUBIA y LA MOROCHA

Adornando el arbolito y trepándose a la chimenea también estaban la rubia Jayne Mansfield y la morocha Joan Crawford, dos luminarias de tremendo brillo y color. Jayne nació el 19 de abril de 1933 en Pensilvania, dejando de existir muy joven, a los 34 años, en Luisiana, en un accidente automovilístico fatal, el 29 de junio de 1967, considerada uno de los principales símbolos sexuales de fines de los cincuenta, hizo films donde lucía su figura y su platinada cabellera. Por otra parte Joan, llegó a éste mundo el 23 de marzo de 1904, en San Antonio, Texas, bajo el nombre de Lucille Fay Le Sueur.

Joan Crawford ganó el Oscar de la Academia en 1945 por sus desempeños. En 1999 el American Film Institute la situó como la décima estrella femenina de la historia del cine de todos los tiempos. A los 73 años se fue de éste mundo, un 10 de mayo de 1977, en Nueva York, víctima de un infarto. Más allá de la nostalgia.

