Alguien dijo que técnico que debuta en el fútbol, no pierde, por ahí logra empatar. Tal el caso de Edinson Rivero en Dublín Central que debutó al mando del primer equipo con un empate. Un encuentro interesante y con cuatro goles y un penal atajado en los primeros 45 minutos. Aquí fue Dublín Central el que manejó mejor la pelota, pero en más de una oportunidad creó las jugadas pero lñas terminó mal.

El complemento sobró, no hubo emociones, no hubo goles y el fútbol lo vimos en cuenta gotas al punto que parecía que ambos se conformaban con la igualdad como al final ocurrió.

Unas lineas para la actuación del árbitro que catalogamos de discreta, dejó hablar en demasía y eso le jugó en contra. Cuando quiso cortar tuvo que sacar tarjeta roja ya que había varios con “amarilla.

ASÍ JUGARON

Campo de juego: Estadio Heber Racedo.

Arbitro: Santos Galli (discreto)

Asistentes: Héctor Moreira y Carlos La Cruz.

-DUBLÍN CENTRAL (2)

Matías Federico, Agustín Rodriguez, Gabriel Fernández, Luis Ramos, Guillermo Coelho, Antony Chiapini (65 Luzardo Ribero), Santiago Pintos, Mauricio García (75 Fernando Alvez), Humberto Sequeira, Franco Godoy (75 Pablo Duarte) y Lucas Quiroga. Técnico: Edinson Rivero.

-FÉNIX (2)

Oscar González, Nelson Pereira, Lucas Furtado, Walter Monchetti y Edison Soria, Didier García (exp 44), Diego Andrioli (79 J. Larrosa), Angelo Barreto y Santiago Lima (82 R. Arbiza), Cristian Alvez y Alberto Rodriguez (75 F. Grande). Técnico: Gualberto Alvarez (exp).

-Goles: P.T. 5 Agustín Rodriguez y 40 Mauricio García de penal (D.C). 11 Cristian Alvez de penal y 36 Alberto Rodriguez (Fénix)

-El mejor de la cancha: Humberto Sequeira

-El mejor de Fenix: Walter Monchetti.

-Nota. En el minuto 38 Oscar González (F) le contuvo un remate penal ejecutado por Santiago Pintos (D.C).