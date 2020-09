«Este año en que no tenemos fútbol», suele escucharse en algunos pasillos.

O en más de una tertulia. Como si el fútbol salteño pasase exclusivamente por aquellos equipos que juegan en la «A», en la «B» y en la «C».

Cuando el 22 de junio, día lunes en el Consejo Superior, se avaló la suspensión definitiva de los torneos a ese nivel, como contrapartida se habilitó la opción del Consejo Único Juvenil y el Fútbol Femenino.

Llegaría el momento en que la Dirección Departamental de Salud Pública liberó la acción para quienes conforman las restantes Ligas que funcionan en nuestro medio. Por eso, mediando la aplicación de protocolos como parte de la contingencia sanitaria, la Comercial, el Sénior y el Súper Sénior fueron saliendo de la trinchera, para jugar normalmente la temporada 2020.

Es cierto que algunas sombras se cernían sobre el Consejo Único Juvenil y el Fútbol Femenino, pero a partir del aporte ($$$$) de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el sol salió para todos y a tres meses y algo más de la conclusión del año, no hay barrera que se oponga a la misión de quienes juegan al fútbol.

UN FENÓMENO REAL

Si alguna señal de interrogante existiese, no hay menos que condenarla, para dejar en claro que por lejos, Salto es la ciudad con mayor número de quienes juegan al fútbol.

Aún sin los torneos a nivel de Primera División en la Liga Salteña, que implica 35 equipos en escena, entre sábado y domingo el ajetreo en las canchas es cosa concreta. Solo se trata de pasar revista, estableciendo una base de 16 jugadores por equipo.

*********

LIGA DE FÚTBOL SÉNIOR: 56 equipos. Total de 896 jugadores.

LIGA DE FÚTBOL SÚPER SÉNIOR: 19 equipos. Total de jugadores: 304.

LIGA DE FÚTBOL COMERCIAL: 14 equipos. Total de jugadores: 224.

FÚTBOL FEMENINO: 10 equipos. Total de jugadores: 160.

CONSEJO ÚNICO JUVENIL. 10 equipos. Divisional «A»- Sub 15. Total de jugadores: 160.

CONSEJO ÚNICO JUVENIL. 10 equipos Divisional «A»- Sub 18. Total de jugadores: 160.

CONSEJO ÚNICO JUVENIL. 10 equipos, Divisional «B». Sub 15. Total de jugadores: 160.

CONSEJO ÚNICO JUVENIL. 10 equipos. Divisional «B». Sub 18. Total de jugadores: 160.

La suma básica de jugadores llega a 2.224. ¿No es acaso el fútbol salteño, un fenómeno en sí mismo? No hay pandemia que pueda frente a la inalterable pasión….