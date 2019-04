El escritorio participará desde hoy con destacadas consignaciones en Lote 21

El escritorio Gaudín Hnos. realizó ayer la segunda feria quincenal del mes el local Parada Herrería, logrando comercializar la totalidad de la oferta a muy buenos valores.

Si bien nuevamente por problemas sanitarios (garrapata) cuatro lotes no pudieron pasar por pista, lo que se vendió, se vendió bien, indicó el Dr. Germán Gaudín al finalizar las ventas.

El rematador destacó que felizmente la oferta era numerosa y de ésta manera si bien fue menguada debido al problema sanitario, fue interesante en volumen y en tipo de ganados en todas las categorías.

En lo que refiere al desarrollo del remate, resaltó especialmente la venta de los ganados gordos, que se pagaron muy bien, y en cuanto a los ganados de reposición, comentó que tanto en los vientres como en los machos, se notó una avidez importante, donde nuevamente se demostró el interés que hay de compra, la demanda está muy firme y de esta manera se lograron muy buenos valores y la comercialización del cien por ciento de la oferta que se pudo pasar por la pista.

Gaudín agregó que la gente quedó incluso interesada por los ganados que no se pudieron vender, lo que marca claramente la demanda que hay, lo cual se da tanto a nivel de pista, como a nivel particular y de remates por pantalla. “Hay un mercado que está muy firme, muy demandado, esperamos que se mantenga”, expresó.

Por otra parte y en cuanto a los ganados ofertados ayer, resaltó que la calidad y el estado ayudaron, había ganados Angus, pampas y cruzas y eso lógicamente es premiado por quien compra.

VALORES

Vacas gordas pesadas entre 790, 775, 780, 765, 735, 700 dólares, vacas gordas generales 635, 650, 675, vacas adelantadas 575, 595, vacas generales 405, 445, 415,

vacas de invernar 387 y 382 dólares.

Vacas Holando entre 395, 355, 360 y una pesada, grande en 650 dólares.

Las vaquillonas gordas hicieron entre 600 y 540 dólares, las vaquillonas adelantadas 465, 495, 430, vaquillonas 300, 382, 360, 385, las terneras 350, y 195 dólares las más livianas.

Las piezas de cría hicieron entre 380, 310 y 375 dólares.

Los novillos gordos pesados hicieron 812 dólares, los novillos de 2 a 3 años 530, 580, 592, 620 y 530 dólares, los novillos de 1 a 2 años 320, 480, 485, 400, 325, 410, los Holando de 1 a 2 livianos 300, los terneros 300, 302 y 360 dólares, terneros chicos livianos 210, terneros Jersey cruza Angus 120 dólares, toros de industria entre 400, 500, y 600 dólares, vacas manufactura 240 dólares.

VOLUMINOSA OFERTA EN LOTE 21

El escritorio Gaudín Hnos. participará desde hoy en el remate de Lote 21 con terneros, novillos de 1 a 2 años, novillos de 2 a 3 años y vacas de invernada en esta primera jornada y mañana con terneras, vientres entorados y vientres preñados.

Gaudín destacó que se trata de “lotes muy buenos, estamos con muchas expectativas porque hay muchas consultas por lo cual estimó que será un remate exitoso desde el punto de vista del porcentaje de venta y de los valores que vienen sostenidos y firmes para todas las categorías”.