«Hay clubes que pierden casi 3.000 pesos en cada fin de semana por robo de pelotas»

Las complicaciones a la temporada que va concluyendo, no le han faltado. La fijación de canchas, ha sido y es, todo un tema, eje de discusión. Porque además, se introduce en el esquema del fútbol, las decisiones que surgen desde el Comando de Jefatura de Policía.

En el mediodía del jueves en la propia casa policial, neutrales y delegados de la «B» volvieron a reconocer de hecho que frente a determinados partidos, el Comando es el que da las cartas. No es que sugiera o solicite: resuelve y el acatamiento o es puntual o la seguridad corre por cuenta de las instituciones. Las instituciones que tampoco pretenden asumir tamaña responsabilidad.

DESDE EL PRESIDENTE

El Presidente de la Divisional, Fernando Bueno, no escapa como observador además, determinadas situaciones que se relacionan a la fijación de algunos escenarios.

De última, tiró la reflexión-consecuencia, para que bien se interpreten algunas realidades, «porque en el caso de la cancha de Gladiador, es todo un problema. No lo digo yo, lo dicen los delegados y teniendo en cuenta los robos de pelota. Hay clubes que por fin de semana pierden casi 3.000 pesos por robo de pelota, teniendo en cuenta que el valor de cada una es de 800 pesos y algunos más también. Este año más que nunca se plantea esa situación. Personas que merodean los escenarios y agazapados para cuando salga la pelota hacia el exterior. Ahí están y así se la roban. No es fácil para el delegado recuperar lo que se dará por perdido, porque además las amenazas no faltan».

LA DIRECTIVA NO HA PODIDO

Frente a los dichos de Fernando Bueno, es del caso recapturar de la memoria la posición asumida por la Comisión Directiva de Gladiador en la temporada pasada, cuando literalmente cortó de cuajo: que Gladiador no afrontara partidos en su cancha, ante la imposibilidad de manejar o torcer la actitud de quienes enfocan un espectáculo deportivo en otra dirección, para que determinados bajos instintos sean los que decidan.

El presidente de la «B» deslinda a quienes en torno a la sede de Gladiador, solo descubren una posibilidad deportiva, «porque son los verdaderos hinchas. Pero el hecho es que no faltan los que están en otra línea. Y contra ellos, a veces o muchas veces, simplemente no se puede».