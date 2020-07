Con FERNANDO LÓPEZ, uno de los dos postulantes a la presidencia de la Asociación Salteña de Árbitros de Fútbol, el análisis que no faltó y que guarda relación con un aspecto siempre remarcado: los puentes tendidos entre la política-partidaria y el deporte. Salto no es la excepción en la regla. La política se filtra en los estamentos del fútbol. Parece inevitable y sobre todo en tiempos como estos, próximos a las elecciones municipales. Cabe preguntarse si podría ser de otra manera desde el momento que no son pocos los dirigentes del fútbol que sustentan fuerte militancia en la fracción política que fuese.

Fernando López es de los que persiste en que «no importa el color político, importa lo que se proponga. No puede ser que un proyecto a favor de la gente caiga, por el solo hecho de ser presentado por quien no es afín al partido oficialista. Nos ha pasado en Villa Constitución y pasa en otros ámbitos»

Conocida es la afiliación política de Fernando López, pero no deja de remarcar que «hay que aprovechar la gestión del Dr Albisu, al frente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Si puede obtener recursos en beneficio del deporte nuestro caso, ¿qué mejor que eso? No todos los días CTM tiene un presidente de Salto y parece que algunos o muchos no se dan cuenta».