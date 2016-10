La 2ª fecha del Campeonato Primavera organizado por la Agrupación Máster Sanducera y la Federación Sanducera de Ciclismo se corrió el pasado fin de semana en el circuito del autódromo de CAMS con un buen número de ciclistas que llegaron de toda la región.

El salteño Ricardo Ferreira logró el quinto puesto en la categoría Máster A y B, en tanto que la salteña Alba Peruchena fue tercera en la categoría Damas, ambos ya habían logrado estar en el podio en la fecha inaugural en la pista sanducera, con los podios en cada categoría:

Vale Todo

1- Víctor Faust / 2- Alejandro Nolla / 3- Manuel Tur / 4- Mario Schreiner / 5- Enrique Peculio.

Damas

1- Mariela Elola – C. del Uruguay

2- Shirley Castrillon – Paysandú

3- Alba Peruchena – Salto

4- Gimena Inella – Paysandú

Máster “A” y “B”

1- Marcelo Alarcón – Trinidad

2- Walter Moreira – Paysandú

3- Federico Costa – Salto

4- Domingo Logiurato- Paysandú

5- Ricardo Ferreira – Salto

Máster “C”

1- Nelson Gentile – Paysandú

2- Robert Campopiano- Paysandú

3. Héctor Mercancini – C. del Uruguay

4- Ricardo Hormaiztegui – Paysandú

5- Roque Dantas – Paysandú

Máster “D”

1- Alcides Carballo – Young

2- Juan Wynants – Paysandú

3- Oscar Elola – C del Uruguay

4- Agustín Alvarez – Paysandú

5- Daniel Benítez – C. del Uruguay