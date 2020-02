Ferro Carril ganó anoche de local la cuarta final, y cerró la serie 3 – 1 ante el tricolo

“Saber que se puede…”

Anoche se jugó el “pico” del cuarto partido de la serie Final (al mejor de cinco) del campeonato “Salteño” de básquetbol en primera división temporada 2019 – 2020. El pasado juves el partido debió ser suspendido a falta de 2,24 para el cierre del segundo cuarto por deperfectos en el reloj princial, y anoche se jugó lo que restaba del cuarto juego Final, que cerró con victoria justa y merecida del “franjeado” local Ferro Carril ante Nacional en cifras de 81 a 70.

En definitiva una justificada victoria del “carbonero”, que ayer no le dió chance al rival, fue dominador del juego y de las acciones el equipo dirigido por la dupla integrada por Luis Cuelho y Eduardo Mazzarino, ante un tricolor que no pudo nunca “meterse” en partido”, y pese a la buena producción del “alero” Luca Cattani, no pudo resolver el visitante el mejor juego de su rival en la noche de ayer. El primer cuarto había terminado igualado en 16, ayer el segundo cuarto cerraba con la pizarra marcando 36 a 27 en favor del local, con buena produccion de Juan Toriani y Ángel Caballero, mientras que por el lado de Nacional, solo el aporte de Luca Cattani y el sanducero Gianno Belase hacían ilusionar con una “remotada” que en definitiva nunca llegó. El tercero cierra con el scorer 58 a 43 siempre en favor del ganador, allí aparece la figura de Luis Cuelho en Ferro Carril, otra vez los goles de Toriani y el gran trabajo en defensa y toma de rebotes de Luis Caballero, ya hacían pensar en un cierre anticipado de partido, En el último cuarto lo intentó Nacional, pero no pudo el tricolor ante el mejor juego del local, que en base a una defensa sostenida, y la tranquilidad en ofensiva, hacían que según transcurrían los minutos finales, el “franjeado” no solo mantuviera la diferencia, sino que controlara el juego y el trámite, para terminar ganando en forma justa y mercida ante un rival que anoche no pudo realizar nunca el juego que sabe y puede, producto justamente de la oposición, y la mejor defensa del “franjeado” local. Anoche Ferro Carril se consagró como el mejor del básquetbol salteño luego de ocho años, consiguiendo su título 25 en esta disciplina a nivel local. Las felicitaciones para el pueblo “carbonero”, plantel de jugadores, Cuerpo Técnico, dirigencia y colaboradores. ¡Salud campeón!

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2019 – 2020

Campeonato “Salteño”: “Igancio “Nacho” Puigvert”

Copa: “60 años de Cosalco”

Categoría Mayores: Primera división

Serie Final: (Al mejor de cinco partidos)

Partido N.º 4

Escenario: Estadio “1º de diciembre de 1912” (Ferro Carril F.C)

Público: 1,200 personas

Àrbitros: Adrián Vázquez – Fernado Pastorino (Bien)

FERRO CARRIL (81): Ángel Caballero 8, Agustín De los Santos 18, Juan I. Toriani 19, Luis Caballero 4, Luis Cuelho 19. (Inicial), Agustín Piastri 4,Gastón Ferreira 1, Maximiliano Silvestri, Ricardo Lorenzelli 2, Ramiro De los Santos 6, Jesuá Medeiro, Máximo Cerpa. D. T: Luis Cuelho . Edurado Mazzarino

NACIONAL (70): Mariano Techeira 8, Ivo Dos Santos 2, Ignacio Cardozo 4, Dionisio Rodríguez 9, Gianno Belase 16. (Inicial), Luca Cattani 21, Nahuel Bono 5, Agustín Méndez, Facundo González, Andrés Da Costa, Lorenzo Guimaraens 2. D. T: José Luis Testa

POR CUARTOS:

1º CTO: (FC 16–N 16), 2º CTO: (FC 36–N 27), 3º CTO: (FC 58 -N 43), FINAL: (FC 81 – N 70)

El mejor jugador de la cancha: Agustín De los Santos

El mejor de Nacional: Luca Cattani