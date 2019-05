¿Qué relación entre el River Plate del primer tiempo y el River Plate del segundo? Ninguna.

Un acto de transformación, sobre todo mental. El canje de conceptos. Porque en el primero se adhirió a un fútbol mezquino, de escasa variabilidad ofensiva, para proponerse en el segundo, cambiar la pisada. Pero no desde lo heroico: desde lo táctico.

Fue anticipo, superior manejo de pelota cuando dispuso de ella y sobre todo, poder de llegada. En buen romance, ese River de la recta final se fugó del libreto y llegó al empate en los 25′ tras el penal que Agustín Acevedo tradujo en el gol.

Le salió un balazo que Fleitas se quedó sin chance de rescate. Y tan solo dos minutos después, la mano en el área, desde la inapelable sanción de Marcelo Izaguirre. El anuncio de ese remate por Denis Ferreira y con Diego Arzaguet volcando el cuerpo para evitar.

Hay que admitir la justicia del empate final, porque es cierto que en la recta de inicio, Ferro Carril manejó con mayor sentido de autoridad el trámite y se hizo gol en los 23′ por Denis Ferreira, cuando impactó de última una pelota que se fue a las piolas, en medio de la asamblea en el área. La escasa propuesta ofensiva de River. Un tiro libre primero, un toque al segundo palo del «Seba» da Cunha que se desvió y poco más.

Trago amargo, de quien se ocultó detrás de su propia muralla. Le costó soltarse, equilibrar y hasta proponer. Vació la laguna. No hubo pesca alguna.

Cuando se moría el primer tiempo, dos expulsados: Junior Rodríguez en Ferro y Agustín Pintos en River. Pero más allá del 1-0, la entrecortada pretensión en los dos, aunque el equipo de Ramón haya por lo menos, ampliado la oferta.

Claro que en la recta final, la historia fue otra. La herida cicatrizó en River. Puso el pecho a la reacción. Entonación de los volantes y acecho por dos: Santiago Pintos-Agustín Acevedo.

Las variantes. Cuando se fue Denis Ferreira, la franja padeció el mal de no disponer de delanteros de punta. Por los 18′ un soberbio tiro libre de Acevedo, para que Fleitas evitara. Cuatro minutos después, la chance total para Carlos Vera. Solo y mal definiendo.

Hasta el penal del empate. Después, Denis que malogra cuando pudo romper el equilibrio. Pero que conste: el empate huele a justicia declarada. Tanto tuvo que ver River, porque después de todo, fugarse del libreto y someter los grises, es parte de la más vital aventura: la de creer en si mismo. Y entonces….River creyó.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

*******

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi. Partido complementario de la 4ª fecha.

Árbitro central: Marcelo Izaguirre (Muy bien). Asistentes: Juan Suárez-Jorge Caffre.

Público: 300 personas.

FERRO CARRIL (1)- Jony Fleitas; Junior Rodríguez, Juan Viera, Juan Coelho, Franco Souza; Agustín Panza (Nahuel Machado), Alejandro Pintos( Davis Sant’Anna); Sergio Cruz, Carlos Alberto Vera, Guillermo Confalonieri; Denis Ferreira (Jorgeluis Vera).

Director Técnico: Ramón Romero.

RIVER PLATE (1)- Diego Sebastián Arzaguet; Jorge Dalmao, Juan Rodríguez, Gastón Ferreira; Rodrigo Machado, Sebastián da Cunha, Edgard Sequeira, Edinson Chivel; Santiago Pintos, Agustín Pintos, Agustín Acevedo (Braian Menecez).

Director Técnico: Sergio Vallejo.

GOLES: 23′ Denis Ferreira (FC). Segundo tiempo: 25′ de penal, Agustín Acevedo (RP).

Expulsados: 45′ Junior Rodríguez (FC) y Agustín Pintos (RP). ST- 40′ Gastón Ferreira (RP).

Observaciones: a los 27′ del segundo tiempo, Diego Arzaguert le rechazó un tiro desde el punto penal a Denis Ferreira (FC).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Diego Sebastián Arzaguet.

EL MEJOR DE FERRO CARRIL: Sergio Cruz-Juan Coelho.