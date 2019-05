Jugando un más que aceptable partido, Ferro Carril cumplió lo que se había propuesto: vencer de local a Wanderers de Artigas y quedarse con los tres puntos que determinan el avance a la primera colocación en la serie «A» de la Divisional «B». Hay que tener en cuenta el empate de Progreso y Tropezón Tablero el sábado pasado, por lo que el equipo de Ramón Romero jugaba con las cartas vistas. Debía hacer su parte y lo hizo. Ferro Carril fue sobrio en la actitud, ensamblado a la medida de la necesidad y no faltándole cuota de llegada, ante un rival que fue menos de lo previsto.

Wanderers pesó ocasionalmente en el trámite y con relativo poder ofensivo. Ferro fue maduro para defender, cohesión de la buena y sentido práctico para ganar la pulseada en media cancha (claves Silveira-Panza), más la influencia de Confalonieri, que por momentos recuperó la versión del volante que llegó en la temporada 2017.

Al desnivel del local ferrocarrilero se planteó a los 12′ del primer tiempo. Desde el tiro libre, la ejecución del «Confa» fue perfecto y la comba se metió sobre la derecha de ese ángulo superior, donde Fabio Mazzini (campeón del Interior con Wanderers en el 2015) no podría haber llegada nunca. Y no llegó. Ferro clausuró vías de acceso, los bohemios no alcanzaron dimensión de ataque y la diferencia fue inamovible, en un trámite no siempre vistoso y con un pésimo control de la terna riverense. Lo que le importó a Ferro fue ganar y quedarse en el primer escalón de la tabla. Ese fue el mérito para no cuestionarle. Un mérito que existió. Un golazo también. El de Confalonieri. Para el capítulo de una novela pendiente….

Así pasó

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi.

Partido válido por la segunda fecha de la primera rueda,

Serie «A». Divisional «B». Torneo del Interior de Clubes.

Árbitro central: Néstor Coelho (MAL).

Asistentes: Luis Rodríguez-Anderson González.

FERRO CARRIL DE SALTO (1)- Alex Nicolás Panelli; Santiago Dávila, Junior Rodríguez, Juan Coelho, Franco Matías Bentín; Sebastián Silveira, Agustín Panza; Nahuel Machado, Carlos Alberto Vera, Guillermo Confalonieri; Denis Ferreira.

Director Técnico: Ramón Romero.

Relevos: Jony Fleitas, Juan Viera, Sergio Cruz, Davis Sant’Anna, Alejandro Pintos, Luciano Gaudín, Jorgeluis Vera.

WANDERERS DE ARTIGAS (0)- Fabio Mazzini; Bruno Lima, Luciano Alvez, Enrique Gallardo, Aníbal ledesma; Pablo García da Rosa, Germán Díaz, Bruno Brites, Juan Teodoro, Cristian Fagúndez.

Director Técnico: Rodrigo Robaina.

Relevos: D. Suárez, L. Rodríguez, J.P. Acevedo, W. Sosa, Ramón Souza Paz, J. Camejo, J. Grana.

GOL: 12′ del primer tiempo, Guillermo Confalonieri (FC)

EL MEJOR DE LA CANCHA: Guillermo Confalonieri-Junior Rodríguez-Sebastián Silveira.

EL MEJOR DE WANDERERS: Germán Díaz.