Tenía que ganar, no solo por una cuestión de justicia, sino por el sabor mismo de ese final. Y por el propio plantel de Ferro.

Y por el hincha.

Está bien que el 1 a 1 lo consagraba. Pero no era lo mismo.

Ese mismo hincha quería que Ferro venciera y los jugadores también. El técnico….¡ni hablar!.

Porque después de todo, implicaba la definitiva recompensa para este Ferro Carril Campeón que comprobó todo el país. Por eso, el minuto 38′ de la recta final, de cuerpo y alma en la historia de esos 90′. Cuando el pelotazo surgió como relámpago y Nahuel Machado para picar frontal. A la salida de Montes, la gambeta hacia afuera y con el golero bloqueando el pie de apoyo.

El penal en la decisión de Sergio Liuzzi, la ejecución por Carlos Vera. A dinamita plena. Bala precisa para romper las piolas.

Fue el 2 a 1.

¡Claro que Ferro Carril necesitaba y quería terminar como terminó! Por eso, Carlos Vera no podía vacilar. Por eso el grito después.

Por eso el 2 a 1. Por eso el Campeón.

Por eso Ferro. El de esa historia que viene de lejos…

LA VERSIÓN DESFIGURADA

Sobre todo, la de Ferro Carril en el primer tiempo. Normalmente cancelado en el partido, dividido en los 20 metros finales y sin chance de funcionamiento real por las sociedades que potencialmente no le faltan

los 20′ un remate de Nahuel que se desvió y dos minutos después, el turno de Confalonieri pegándole en tiro libre por sobre el larguero. Hasta que en los 26′ la pelota que recupera Nahuel Machado. Frontal y pique. Frontal y decisión. Hasta ese remate final que se metió sobre el poste zurdo de Montes.

El 1 a 0. ¿Por qué a Ferro le costó demasiado?: porque Barrio Olímpico no llegó para asumir una actitud bacana.

Vino a laburar el partido. ¿Había que presionar?: presionó.

¿Había que evitar que Ferro sintonizara en los metros finales?: también lo hizo.

Por los 30′ cuando el “Tato” Viera desplaza al delantero rival. El penal que Sergio Liuzzi sancionó desde una ubicación inapelable.

Mesoña resolvió y niveló. Fue el 1 a 1.

ESO DE ANDAR QUERIENDO

Después de todo, ¿qué es la justicia en el fútbol, sino el producto final que surge después de una sucesión de hechos a favor?

Al fin de cuentas el Ferro Carril del segundo tiempo, pasó por ese lineamiento de recomposición, a tal punto que en la primera media hora el rival no le llegó nunca. El protagonismo hecho búsqueda.

Un frentazo de Junior Rodríguez, el tiro libre de Vera, más de una asociación desde Confalonieri-Nahuel.

O sea: un Ferro sin el declive técnico del primer tiempo, pero además con equilibrio desde lo emocional.

Por eso, libró el cheque que faltaba. De ese pelotazo, a Nahuel llegando para que el penal se consumara y Carlos Vera decidiera.

Y sí. Ferro necesitaba ganar. Porque el empate….¡no era lo mismo!

Por eso la recompensa. Por eso el 2 a 1. Por eso el campeón. Ese de Ferro Carril. El de esa historia que viene de lejos…

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Así pasó

Divisional B. Domingo 6 de octubre.

Partido de vuelta. Campeonato del Interior de Clubes.

Campo de juego: Estadio “Ernesto Dickinson” de Salto.

Árbitros de Fray Bentos: Sergio Liuzzi (Excelente).

Asistentes; Yosel González e Ileana Damasco. terna de la Liga de Fútbol de Río Negro.

Cuarto árbitro Miguel Norciglia.

FERRO CARRIL (2)- Alex Nicolás Panelli; Enzo Sebastián Albano, Juan Nicasio Viera, Juan Ignacio Coelho, Franco Matías Bentín; Junior Gastón Rodríguez, Fabián Agustín Panza, Carlos Alberto Vera, Nahuel Alejandro Machado; Guillermo Confalonieri, Jorgeluis Vera.

Director Técnico: Ramón Romero.

BARRIO OLÍMPICO DE MINAS (1)- Montes; Hernández, Salaberry, Corbo, Capretti (Espino); Giménez, Martínez, López; Mesoña, Delgue (Gómez), Queiro.

Director Técnico: Nicolás Amaya.

GOLES: 26′ Nahuel Machado (FC); 30′ Darío Mesoña de penal (B.O). Segundo tiempo: 38′ Carlos Alberto Vera de penal.

Expulsado: Delgue 45′ del segundo tiempo (B.O).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Carlos Vera-Juan Coelho-Nahuel Machado.

EL MEJOR DE BARRIO OLÍMPICO: Mauro Giménez.