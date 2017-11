¿Qué es ser campeón, sino es acaso la acumulación de argumentos que sustentan una idea y se prolonga desde la convicción misma?

Eso es ser campeón.

Sentir que frente a la circunstancia esencial, aparece la razón clave. Y la razón de Ferro se transformó en lección de un experto.

Porque Ferro Carril lo fue. ¿Desde cuándo es accesible la misión de alcanzar un 2 a 0 en 12′ de fútbol? Y entonces, no solo que el equipo de Richard Usuca alcanzó esa diferencia, sino que fue estableciendo la condición de experto para darle curso al guión: anticipar, clausurar. Evitar asociaciones de Gladiador, de mitad de cancha para arriba.

En los 5′, el tiro libre a la cuenta de Sergio Cruz. Desde el mortero de ese pie, la bala partió y se coló bajo los palos del “Nene” Hernández. En los 12′, cuando la pelota le llega a Vera desde la inocencia defensiva rival. El mal rechazo y a la derecha del artiguense. Apuntó y la mandó sobre el poste izquierdo de Hernández. El veneno en la partida de ese remate. Allá fue. Allá se metió.

EL GLADIADOR DE LA DEUDA

Porque frente a casos como estos, bien que vale el signo de interrogación: ¿Gladiador no pudo o Ferro le canceló las vías? Es que, con el 2 a 0 en la mochila y soñando la gloria postergada, el experto de Ferro Carril fue prolongando la tesitura. Control sicológico de la situación.

¿Cómo hacer Gladiador, frente a esa exposición maciza y vital que Ferro Carril fue?

No pudo. No pudo nunca hasta los 45′, hasta en que el tiro libre de Martín Silva rebotó en el palo y dos minutos después, Juan de los Santos se aventuró en el remate desde 30 metros que se desvió.

O sea: en partidos como estos, no solo implica la aptitud para prolongar el resultado, sino el sentido táctico que evita que el rival hiera. Desde Richard Usuca, ese factor aplicado a medida de lo que Ferro fue necesitando, mientras en Gladiador quedó en claro la ausencia de brújula.

¿Cómo puede ser en medio tiempo, que Silva-Carballo-Maciel, nunca alcanzaron la potenciaidad del vínculo? Es que la verdad pasó por el Ferro Carril de la intelgiencia real. Sitiar a los que saben y trascienden, en fútbol es cuestión vital.

CONFALONIERI: EL FINAL DE ESA HISTORIA

Fue a los 5′ de la recta final. Sobre la zurda del ataque de Ferro Carril. la pegada de Guillermo Confalonieri, configuró el impacto de un rayo letal. Sobre el palo opuesto del “Nene” Hernández…y adentro. El 3 a 0. ¿Era historia concluída? ¿Era final cantado? ¿Era sentencia declarada? ¿Ya no había más nada que sumarle a la intriga?

3 a 0, ¿Se da cuenta señor? ¿Cómo se levanta esa diferencia en medio de la desventura de Gladiador y la certeza del experto Ferro, que además concluyó luciendo a un “Tato” Viera de excepción siempre?

Martín Silva se puso Gladiador al hombro. Lo sacó de la duda. Lo proyectó arriba. Enseñó la senda, tentó sociedades. Hasta que en los 13′ el descuento del “Boquita” Otorgues. En los 23′ Agustín Carrara se mandó una atajada para la galería y en los 25′ el penal contra Carlitos Da Silva, cuando Juan Coelho equivocó la fórmula y mal se expuso.

El remate de Martín. El palo para devolver. Ferro para respirar. El volante de Gladiador que va directo a buscar a Lairihoy. Lo denuncia Ricardo González. La expulsión desde Walter Araújo. Y aunque dos minutos después, Lairihoy vio la roja, la penal malogrado por Silva y su posterior expulsión, fue bajando el telón. Porque Gladiador fue recuperando algo de memoria, a partir de ese Martín de la generosidad argumental abierta. Sin él, Gladiador se fue convenciendo del horizonte nublado. Ya al margen de su querer.

POR ESO FERRO CARRIL…

Por eso, desde la condición de experto para ganar. Incluso para manejar los tiempos, Descubriendo el momento. La certidumbre del apto que fue. Del resolutivo que fue.

En la cristalina noche del 3 a 1, donde su fútbol no dudo.

Tenía que aparecer el experto y apareció.

Tenía que ser aquel de las 22 fechas y fue.

Tenía que ofrecer el valor de su mística y ofreció.

Tenía que ser el Ferro de la pretendida esencia campeona.Y también lo fue. ¡Seguro qué lo fue!

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

DETALLES:

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Jugado ayer, 26 de noviembre de 2017.

Partido final del Campeonato Salteño.

Asistencia: 4.200 aficionados.

Árbitro central: Walter Araújo ( Muy bien ).

Asistentes: Marcelo Díaz-Ricardo González.

Cuarto árbitro: Fernando Samit.

FERRO CARRIL ( 3 ) – Agustín Carrara; Enzo Sebastián Albano, Juan Viera, Juan Coelho, Sergio Cruz; Sebastián Silveira, Alejandro Pintos, Juan Alberto Iriarte, Guillermo Confalonieri (Agustín Panza); Carlos Alberto Vera (Marcio Backes), Fabricio José Lairihoiy.

Director Técnico: Richard Humberto Usuca.

GLADIADOR ( 1 ) – Alfredo Hernández; Milton Costa, Mauricio Trinidad, Gastón Ferreira, Ramón De Mora; Carlos Da Silva (Braian Meneces), Luis Martín Silva, Enzo Farinha (Juan de los Santos), Nicolás Carballo (Juan Pablo Otorgues); Emiliano Maciel, Dany Miranda.

Director Técnico: Jorge Ariel Noboa.

GOLES: 5′ Sergio Cruz (FC); 12′ Carlos Vera (FC). Segundo tiempo: 5′ Guillermo Confalonieri (F.C); 13′ Juan Pablo Otorgues (G).

EXPULSADOS: ST- 25′ Martín Silva (G); 28′ Fabricio Lairihoy (FC).

OBSERVACIONES: A los 25′ del segundo tiempo, un remate de Martín Silva desde el punto penal fue devuelto por el lateral derecho.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Juan Viera-Sebastián Silveira-Juan Iriarte.

EL MEJOR DE GLADIADOR: Martín Silva-Carlos Da Silva.