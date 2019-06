Se viene la tercera, y apasionante última fecha del cuadrangular final

El próximo fin de semana (sábado y domingo) se estará disputando la tercera, y última fecha del cuadrangular final de Liguilla en ambas divisionales del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala. Sin dudas fecha clave por excelencia, porque más allá de que reglamentariamente hay dos equipos (uno por divisional) que por derecho adquirido tienen la chance de disputar un partido extra si no ganan la Liguilla, en la última fecha se podría dar que ambos hipotequen tal derecho sí es que no ganan, se dan otros resultados, y terminan ubicados en la última posición.

En la divisional “A” es el equipo de Chaná quién por haber sido el ganador del Acumulado tiene el plus del partido extra sí no gana la Liguilla. En el caso del “indio” juega con Ferro Carril en la última, si gana el “franjeado” se adjudica la Liguilla, y en ese caso Chaná deberá esperar el resultado de Almagro vs Tigre para saber en qué posición cierra el cuadrangular (ver tabla). En otra situación, de ser Chaná el ganador en la tercera y última fecha, el “indio” se habrá consagrado como tri campeón “Salteño” sin necesidad el partido extra.

En el caso de la divisional de ascenso “B”, de ganar Nacional a Progreso en la última fecha será el campeón de la Liguilla, y hasta puede ser el segundo ascendido según el resultado del partido Salto Grande vs Bohanes, el equipo de Salto Grande quién terminó ubicado en la segunda posición del Acumulado detrás del primer ascendido Saladero, de no terminar en la última posición (hoy la ostenta) tiene también derecho adquirido por reglamento y formato de disputa al partido extra ante el ganador del cuadrangular final por el segundo ascenso de la temporada en la divisional.