No porque en la primera ronda Ferro Carril le haya ganado a Huracán con soltura y en su propia casa, hoy va a tener la misma suerte o posibilidades de volver con los tres puntos.

Ocurre que los sanduceros hoy van a ser “otro equipo” que sin duda debe haber tomado las precauciones en vistud de lo que ahora saben de Ferro Carril y también lo mucho que se juegan (ellos) en 90 minutos de fútbol.

Decimos que ellos se juegan mucho ya que una eventual derrota, significaría para Huracán poco menos que despedirse de las ganas de pasar a jugar la siguiente ronda pues en esta ronda, pasarán a jugar la siguiente, solo los ganadores de las distintas Series.

Y por el otro lado, Ferro Carril que en las previas y por varias razones aparece con mejores posibilidades de sumar puntos, sabe que si no pierde esta tarde en el Parque Dopn Bosco de Paysandú, habrá dado un paso más que fundamental y pondrá por lo menos un pie en la siguiente ronda.

Por todo esto y lo anotado al comienzo, con este encuentro en suelo sanducero hoy termina la primera rueda y Ferro Carril que es más que Huracán, tendría que volver, por lo menos con un punto lo que significaría “medio pasaje” a la siguiente ronda. Pero cuidado, es más pero a no confiarse ya que en el fútbol de hoy, las sorpresas están a la orden del día.

ASÍ JUEGAN.

Sábado 2 de Junio

Cancha del Parque “Don Bosco” en Paysandú.

Árbitros de Soriano interior: Andrés Castro, María Godoy y Roberto Gallizzi.

Hora 15.30 Huracán (Paysandú) – Ferro Carril (Salto).

ÁRBITROS DE SALTO.

Para mañana domingo 3 y en el mismo escenario, van a jugar allí y por la Serie “A” los equipos de Bella Vbista (Paysandú) y el Central (San José).

Controlará una terna salteña integrada por José De Los Santos, Miguel Pereira y Víctor Rodriguez.

Veedor oficial, Sr. Julio Rieger (Paysandú).