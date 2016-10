Habrá que ver los resultados que se puedan estar registrando en las dos fechas restantes, pero observando los compromisos que faltan, específicamente a los tres equipos involucrados en la clasificación a ocupar los casilleros cinco, y seis de la tabla General, y/o Acumulado, nos parece que la cosa “pinta” de la mejor manera para el equipo franjeado salteño, y quizá no tanto para el otro equipo del interior que podría tener chance de clasificar, hablamos de Dolores, el que debería ganar todos sus partidos, y esperar un traspié de Malvín.

Como lo decíamos, el equipo de Ferro Carril Fútbol Sala a se encuentra a una victoria de clasificar, juega en la 10ª fecha (la que viene) ante Peñarol en la capital, y cierra en la última ante Huracán Buceo jugando de local aquí en Salto.

Por el lado de Dolores, el equipo de Gustavo Sánchez tiene pendiente un partido ante Nacional, juega en la 10ª ante Huracán Buceo, y cierra en la última ante Parque Cubano. De los nueve puntos, Dolores bien podría conseguir seis (es perdible ante Nacional que se juega la punta)

Por su parte Malvín jugará por la 10ª en Colonia ante Old Christians, y en la última ante Nacional, dos partidos ante rivales que se juegan a ganar la tabla del Acumulado, complicado cierre también para el “playero” capitalino

Las últimas dos fechas en Liga Uruguaya

10ª Fecha – 11ª Fecha

Peñarol vs Ferro Carril F.C Ferro Carril F.C vs Huracán Buceo

Old Christians vs Malvín Club Banco República vs Old Christians

Parque Cubano vs UTU – ITS Central Durazno vs Peñarol

Huracán Buceo vs Dolores Malvín vs Nacional

Nacional vs Boston River UTU – ITS vs Boston River

Parque Cubano vs Club Banco República Dolores vs Parque Cubano

Tabla de posiciones

Old Christians 49 (*), Nacional 47 (*), Club Banco República 44, Peñarol 41 (*), Ferro Carril F.C 36, Malvín 34, Dolores 30 (*), Central Durazno 20, UTU – ITS 13, Boston River 11, Parque Cubano 11, Huracán Buceo 6

Nota (*): Dolores tiene pendiente un partido ante Nacional previo a la 10ª, y 11º

Nacional tiene pendiente los partidos ante Dolores, y Peñarol previo a la 10ª y 11ª

Peñarol tiene pendiente los partido ante Nacional, y Old Christians previo a la 10ª, y 11ª

Old Christians tiene pendiente el partido ante Peñarol previo a la 10ª, y 11ª.